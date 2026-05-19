Ждать ли аномальных +50 в тени: синоптик дал прогноз на лето в Украине

Метеоролог также рассказал, будет ли в Украине засуха в 2026 году

На фоне прогнозов американских ученых о том, что Землю может накрыть самый мощный климатический феномен за последние 150 лет — "супер" Эль-Ниньо, в Украине летом, как и в прошлом году, возможна жаркая погода. Однако речь не идет о +50° в тени в течение всего сезона.

Также не стоит говорить о страшной засухе. Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Климатологи отмечают, что в Украине летом снова возможны волны жары. Опять же, это не о самом жарком лете, не о +50° в тени в течение всего сезона, не о катастрофической засухе. Однако такие процессы способствуют температурным аномалиям, особенно зимой и летом", — отмечает он.

Виталий Постригань

Виталий Постригань подчеркивает, что в Черкасской области количество жарких дней уже увеличилось почти вдвое: с 11 до 21. Возросло и количество гроз, смерчей и града. Эти явления локальны, но их частота постоянно растет.

"Распространенный миф: что более сильный Эль-Ниньо означает больше климатических катастроф. На самом деле это не так. Мощнейший Эль-Ниньо лишь повышает вероятность определенных погодных явлений, но не гарантирует их. Именно поэтому громкие заголовки в СМИ часто преувеличивают реальные риски", — говорит Постригань.

Влияние Эль-Ниньо и каким будет лето 2026 в Украине. Инфографика "Телеграфа"

