Май готовит холодный "сюрприз". Когда в Украине резко похолодает

Температура упадет до +6

В ближайшие дни в Украине сохранится переменчивая погода, в большинстве регионов пройдут ливни с грозами, местами возможны град и шквалистый ветер. После 25 мая в страну придет похолодание.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Он пояснил, что неустойчивая погода, накрывшая Украину, обусловлена влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности, охватившей весь юго-восток Европы, а также акваторию Черного и Азовского морей.

Погода до 25 мая — с дождями, но не холодно

Однако, несмотря на дождливую погоду, температурный фон в ближайшие дни будет достаточно высоким, особенно в левобережной части Украины. Однако на крайний запад и северо-запад Украины начнет поступать холодная воздушная масса, поэтому там будет ощутимо прохладнее.

После 25 мая в Украину придет похолодание

По прогнозу Кибальчича, северо-западные воздушные потоки, начиная с 25–26 мая, принесут похолодание.

"Температура воздуха с этих дней постепенно снизится, особенно в дневное время. Вместе с этим, на фоне развития антициклональной деятельности снизится вероятность и интенсивность дождей. Впрочем, Левобережье страны будет продолжать находиться в условиях неустойчивой и дождливой погоды еще некоторое время", — прогнозирует синоптик.

Прогноз погоды до конца мая

Инфографика: "Телеграф"/ИИ

С 21 по 24 мая включительно ночная температура ожидается в диапазоне +13…+19 градусов, днем воздух прогреется до +26…+32 градусов. В западных и северо-западных областях ночью температура будет +9…+14 градусов, в дневные часы прогнозируется +21…+26 градусов.

С 25 по 28 мая ночная температура снизится до +6…+12 градусов, дневная будет находиться в пределах +16…+22, в южной половине до +25 градусов.

В последние дни мая (30 и 31), начиная с западных и южных областей, произойдет постепенное повышение температуры на 5–7 градусов.

"Таким образом, в третьей декаде мая прогнозируется очень изменчивая погода с колебаниями температуры воздуха и дождями", — резюмировал Игорь Кибальчич.

