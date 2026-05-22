Харьков, Запорожье и не только останутся со светом: где в ближайшее время не будет +30 градусов жары

Приготовьте зонтики

Жарким летом с изнурительной тридцатиградусной жарой украинцам придется еще подождать. Согласно актуальным прогнозам погоды на ближайший месяц, в ряде крупных областных центров — Харькове, Запорожье, Днепре и Полтаве будет содержаться умеренно теплая, а иногда даже прохладная погода. Такой температурный режим является настоящим спасением для украинской энергосистемы, ведь отсутствие экстремальной жары минимизирует массовое включение кондиционеров, а значит, города имеют все шансы оставаться со светом.

"Телеграф", ссылаясь на данные Мета.Погода, расскажет, какой погоды ждать в этих городах.

Харьков: похолодание до +11 и затяжные дожди.

Жителям Харькова о жаре в ближайшее время нечего и думать. Конечность мая принесет существенное понижение температуры. Самым холодным днем станет четверг, 28 мая, когда столбики термометров днем поднимутся до +11 °C (ночью до +7 °C). Начало июня будет прохладным и дождливым — 2 и 3 июня ожидаются сильные ливни, а температура будет колебаться в пределах +17…+20 °C. Только во второй половине июня погода стабилизируется на комфортных +25…+27 °C, однако никакого намека на +30 °C в прогнозе нет.

Добавим, что ШИ-модель WeatherNext 2 подтверждает, что самым холодным периодом мая станет 27–28 число с падением температуры днем до +11 °C. В июне нейросеть прогнозирует затяжной дождевой циклон на 2–4 июня, который удерживает прохладу на уровне +16…+17 °C.

Полтава: свежесть и много осадков

Похожая погодная картина ожидает и Полтаву. К концу мая температура упадет до +11 °C (28 мая). Первые дни июня встретят полтавчан прохладой: 2 июня прогнозируется всего +16 °C, а 3 июня — затяжной дождь и +17 °C. В дальнейшем температура начнет постепенно расти, но будет удерживаться в максимально комфортном диапазоне от +24 °C до +27 °C днем. Воздух будет оставаться свежим благодаря периодическим дождям.

По данным искусственного интеллекта, конец мая принесет резкое похолодание – 28 мая столбики термометров упадут до +11 °C. В начале лета (2–3 июня) алгоритмы фиксируют мощные ливни, из-за которых температура не поднимется выше +16 °C.

Запорожье: летнее тепло, но без аномальной жары

В Запорожье погода будет несколько теплее, но и здесь аномальной жары не предполагается. В конце мая (28 мая) также ожидается временное похолодание до +15 °C. В начале июня пройдут небольшие дожди, а температура составит +18…+23°C. И хотя со второй декады июня (начиная с 8 числа) в городе установится стабильное лето, отметки термометров зафиксируются на уровне +26…+28 °C. Жарких +30 °C и выше в ближайшие недели не прогнозируют.

Моделирование WeatherNext 2 показывает, что южный регион также покроет волна прохлады, которая выйдет на пик 28 мая (+15 °C). В июне самыми свежими днями станут 3–4 числа, когда из-за дождей ожидается только +18…+19 °C.

Днепр: тепло с периодическими грозами

В Днепре начало этого периода будет самым теплым — 22 мая воздух прогреется до +29 °C. Однако уже через несколько дней, 28 мая, сюда тоже дойдет волна похолодания и температура упадет до +13 °C. Первая неделя июня будет умеренной — около +18…+23 °C с регулярными осадками. С 8 июня в Днепре потеплеет до +26…+28°C. Погода будет идеальной для начала лета: теплой, но без изнурительной духоты.

Отключение света в Украине при жаре +30

Как пояснил в комментарии "Телеграфу" глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра, базовое потребление электроэнергии в стране летом составляет 11-13 ГВт. Однако при повышении температуры воздуха ситуация резко меняется:

При потеплении до +25…+30°C из-за массового включения кондиционеров бытовыми потребителями, бизнесом и промышленностью нагрузка на энергосистему увеличивается на 300–500 МВт с каждым дополнительным градусом.

Общий уровень потребления в жаркие дни может подскакивать до 14–16 ГВт, что на фоне плановых летних ремонтов энергоблоков АЭС делает ограничение электроснабжения неизбежным.

