Київ, Вінниця та інші міста: де очікувати +30 градусів спеки та ймовірних відключень світла

Які області та коли разом відчують спеку і опиняться під дощами з грозами

Найближчими днями в Україні частину регіонів одночасно накриє літня спека, дощі та грози. Через підвищення температури також очікується зростання навантаження на енергосистему, адже люди активніше користуватимуться кондиціонерами.

Коли саме цього тижня прогнозують найвищі температури та чи можливі відключення електроенергії, з’ясував "Телеграф". Дані про прогноз погоди взяли в "Укргідрометцентрі".

Де чекати спеки, а де злив на початку третьої декади травня

22 травня в Україні очікується по-справжньому контрастна погода: майже усі області накриють грозові дощі, а на сході та в центрі країни встановиться літня спека. За даними синоптиків, денна температура в окремих містах підніметься до +30 градусів.

До +28…+30 °C прогнозують у Запоріжжі, Дніпрі, Луганську, Донецьку, Харкові, Полтаві, Чернігові, Києві, а ще у Вінниці та в місцями на Миколаївщині.

Водночас на півдні країни температура коливатиметься в межах +24…+27 °C. На заході України буде помітно прохолодніше: лише +20…+23 °C.

Україну накриє одночасно спека та грозові дощі. Фото: "Укргідрометцентр"

23 травня температура в більшості регіонів дещо знизиться, однак літнє тепло залишиться у східних та південно-східних областях.

Найвищі температури очікуються в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі, Кропивницькому, Луганську, Донецьку, Харкові та Полтаві — до +27…+28 °C.

Опади найбільш ймовірні у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

У інших регіонах очікується до +25 градусів вдень.

Якою буде погода 23 травня в Україні. Фото: "Укргідрометцентр"

Більшість областей 24 травня очікуватиме на суху та теплу погоду, а грозові дощі змістяться переважно на південний схід країни.

Спека до +30 вже відступить, однак на сході все ще можливо до +26…27 градусів. Така температура фіксуватиметься у Харкові та Донецьку.

Дощі та грози ймовірні в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях та в Криму.

На заході та півночі країни встановиться найбільш приємна весняна погода: сухо, мінлива хмарність і +22…+25 °C. Хоча в Ужгороді може бути +27 градусів.

Загалом синоптики відзначають, що пік спеки припаде саме на 22 травня, коли у східних областях температура місцями сягатиме +30 °C. Надалі спека послабшає, але тепла літня погода в Україні збережеться.

Спека трохи спаде 24 травня. Фото: "Укргідрометцентр"

Чи відключатимуть світло в Україні через спеку

Від чого залежатимуть відключення електроенергії влітку та чи можна їх уникнути, "Телеграфу" розповів голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра.

За його словами, ситуація насамперед визначається температурою повітря та кількістю енергоблоків АЕС на планових ремонтах. Влітку базове споживання електроенергії в Україні становить 11–13 ГВт, але в спеку може зростати до 14–16 ГВт. За помірної температури 22–24 °C навантаження стабільне, адже кондиціонери майже не використовуються.

Натомість при спеці 25-30 °C і вище різко зростає використання охолодження в побуті, бізнесі та промисловості, що додає сотні мегават навантаження на кожен градус підвищення температури. Додатково впливають планові ремонти енергоблоків АЕС, які припадають саме на літній період.

Експерт зазначає, що точно спрогнозувати відключення на літо 2026 року складно, однак повністю виключати їх у певні періоди не можна.

