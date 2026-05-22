Переломный момент войны в Украине? Какие успехи имеют ВСУ и что происходит на фронте

В последние месяцы успешные контрудары украинских подразделений вернули под контроль значительные территории

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что наступил переломный момент войны. По данным разведывательного управления обороны США, с начала этого года Силы обороны Украины отвоевали около 400 квадратных километров после отключения системы спутниковой связи Starlink российским военным.

О переломном моменте в войне Сибига сказал по результатам участия в неформальном министерском заседании Совета НАТО-Украина в Швеции. В нем принимали участие министры иностранных дел стран НАТО.

"Мы находимся в переломном моменте войны, и давление на Москву растет. Украина держит линию, и человеческие ресурсы России больше не являются решающим преимуществом. Чтобы достичь мира, мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нам нужен новый толчок в наших усилиях ради нашего мира рычаги влияния", — написал глава МИД.

Сибига добавил, что Украина больше не просто просит о пожертвованиях. Сейчас Киев является вкладом в безопасность, донором и партнером, готовым делиться опытом с союзниками. Он призвал страны-члены НАТО к увеличению расходов на оборону и внесению вклада в оборону Украины.

Впервые с 2023 года украинские воины освободили значительные территории

По данным разведки США, с начала этого года Украина отбила около 400 квадратных километров. Этому способствовало отключение российским оккупантам Starlink, пишет Bloomberg.

Это стало первым территориальным получением Киева с 2023 года. Также коммуникационные возможности оккупационной армии ухудшились из-за отключения Кремля мессенджера Telegram. Это возмутило российских солдат, использующих его для общения на поле боя.

Силы Обороны имеют успех на Юге и Востоке Украины

По данным аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War), в последние месяцы украинские подразделения совершили ряд успешных контрударов, вернувших под контроль значительные территории. Начиная с ноября 2025 года, ВСУ удалось освободить существенную часть Купянска.

Кроме того, зимой и весной 2026 Силы обороны освободили более 400 квадратных километров территорий на южном направлении, а в конце апреля очистили от захватчиков несколько населенных пунктов в западной части Запорожской области.

По оценкам аналитиков, действия Сил обороны спровоцировали серьезные оперативно-стратегические проблемы для врага. Это помешало реализации весенне-летней наступательной операции России. Командование РФ оказалось перед трудным выбором: пытаться защититься от украинских контрвыпадов или перебрасывать резервы и живую силу на приоритетные для себя участки.

Дополнительным фактором успеха стала модернизированная кампания ВСУ по нанесению ударов средней дальности. Систематическое уничтожение российских тылов, военной техники и личного состава с начала 2026 года уменьшает способность кафиров проводить масштабные штурмы.

По данным Минобороны Украины, в апреле убиты или тяжело ранены 35 203 российских военных, в марте – 35 351, в декабре – 34 544. Если в октябре 2024 года враг терял 67 военных на 1 квадратный километр продвижения, то в январе – уже 165, в феврале – 244, в марте – 254, в апреле – 179.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Силы обороны Украины находятся в Покровске, где удерживают позиции в северной части города, а также в Мирнограде, где ситуация может заставить их к контролируемому уходу. Однако этот этап будет очень сложной и рискованной задачей.