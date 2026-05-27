Один фактор делает квартиру жаркой независимо от типа дома – что это

Современные окна помогают, но не разрешают проблему

Во время летней жары многоэтажки могут превращаться в настоящие "парилки". Какие-то жилье нагревается быстрее из-за материалов, из которых оно сделано, однако тип дома — это не основной фактор.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, многое зависит от того, как расположены окна относительно сторон света.

"Если они на юг — там будет жарко. Хоть панелька, хоть кирпич, хоть современный монолитно-каркасный дом. Да, сталинка с метровыми кирпичными стенами прогревается медленнее, чем тонкостенная панелька. Но это уже фактор второго порядка по сравнению с ориентацией окон", — объяснил эксперт.

В каких домах будет жарко. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Отдельно Сергиенко упомянул стеклопакеты. Современные окна имеют систему отражения инфракрасного излучения — той части солнечного спектра, которая больше всего нагревает. Но даже они не спасают полностью, если квартира смотрит на юг.

