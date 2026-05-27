Одна из крупных сетей супермаркетов уже раздает бесплатные продукты украинцам, и это не "АТБ"

Фонды сами находят тех, кто в этом больше всего нуждается — это либо малообеспеченные семьи, одинокие пожилые люди, либо сироты и люди с инвалидностью

В Украине активно готовятся к запуску системы "фудбенкинга" (food banking) — масштабная инициатива по бесплатной передаче продуктов с коротким сроком годности людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Согласно новым европейским нормам, внедряемым Украиной, крупные торговые сети с площадью магазинов более 400 квадратных метров будут обязаны не утилизировать такие товары, а отдавать их на благотворительность.

Сеть супермаркетов "Auchan Украина" уже внедряет эту модель на практике. Как сообщили в компании в ответ на запрос "Телеграфа", ритейлер работает в направлении фудбанкинга с 2020 года в рамках корпоративной социальной ответственности для уменьшения пищевой расточительности и поддержки уязвимых слоев населения.

Первый пилотный проект сеть запустила в 2020 году на базе магазина Auchan Южный во Львове совместно с общественной организацией Тарелка. По европейскому подходу магазин передавал товары партнерской организации, которая обеспечивала их сортировку, выдачу и доставку маломобильным гражданам. В настоящее время география проекта расширена, и к инициативе привлечены 11 объектов "Auchan Украина". С 2022 года ритейлер также сотрудничает с Украинской Федерацией банков продовольствия.

Гипермаркет "Ашан"

В компании отмечают, что не передают продукты физическим лицам напрямую. Взаимодействие проходит исключительно через проверенные общественные организации и благотворительные фонды. Эти организации самостоятельно верифицируют конечных получателей, среди которых малообеспеченные семьи, одинокие люди пожилого возраста, дети-сироты и маломобильные лица.

Со своей стороны Auchan Украина осуществляет контроль на этапе отбора партнеров: каждая организация проходит проверку экономической безопасности перед заключением договора. В дальнейшем партнеры предоставляют регулярную отчетность по фото- и видеофиксации, а сотрудники сети периодически участвуют в процессе раздачи на местах.

В компании подчеркнули, что товары с истекшим сроком годности к передаче не допускаются — распределяется только продукция, отвечающая условиям действующих договоров.

В настоящее время "Auchan Украина" принимает участие в профессиональном диалоге по законодательному урегулированию и развитию системного фудбанкинга в стране.

"Телеграф" надеется получить ответы сетей Novus, Fozzy Group, "АТБ" на поставленные вопросы.

