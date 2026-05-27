Почему "Резерв+" предупреждает об уголовной ответственности: стоит ли переживать

Подписание заявления подтверждает ознакомление с обязанностями и возможными последствиями

Для того чтобы компания могла забронировать работника, он должен быть не в розыске. Если человек в розыске должен признать правонарушения из-за "Резерв+" и уплатить штраф. На этом этапе появляется уведомление об уголовной ответственности.

На портале "Юристи.UA" объяснили, что подобное сообщение появляется у всех. В заявлении о признании правонарушения, которое пользователь должен был подписать, содержались следующие данные: "Подписанием этого заявления подтверждаю, что я ознакомлен со статьей 65 Конституции Украины и предупрежден руководителем ТЦК и СП об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины".

Как отметил адвокат Юрий Айвазян, такая запись является "стандартной в заявлениях о признании правонарушения". Заметим, подписав заявление, человек свидетельствует о том, что ознакомлен со своими конституционными обязанностями и предупрежден о последствиях уклонения от призыва, военного учета или учебного собрания.

Что означают эти статьи:

Статья 65 Конституции устанавливает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины (УК) предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет).

Статья 337 УКУ предусматривает ответственность за уклонение от военного учета или учебного собрания после того, как вы получили официальное предупреждение от руководителя ТЦК (наказывается штрафом или исправительными работами).

Можно ли забронировать того, кто в розыске

Есть только один законный способ бронирования работников, которые находятся в розыске ТЦК или не состоят на военном учете. Это могут сделать предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это можно сделать на 45 дней, чтобы работник успел снять розыск или уладить другие вопросы по ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ведется работа над тем, чтобы прикрыть лазейку по бронированию. Речь идет о работниках, которые являются сотрудниками двух структур одновременно.