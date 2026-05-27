В Украине появится еще один официальный праздник: отметим уже через несколько месяцев

Государство закрепило культурное событие в честь развития национального музыкального наследия

В Украине введен новый праздник — День украинской музыки. Соответствующее решение было принято Верховной Рады 27 мая 2026.

Как сообщили в парламенте, за соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата. К слову, сама идея праздника возникла еще в сентябре 2025 во время встречи представителей музыкальной индустрии с руководством ВР.

"Постановление имеет цель сохранить память о фестивале "Червона рута" 1989 как знаковое событие в истории украинской музыки, а также почтить вклад украинских исполнителей в развитие национальной культуры", — говорится в сообщении Верховной Рады.

Отмечать праздник будут ежегодно в каждую третью субботу сентября.

В пояснительной записке указано, что выбор этой даты празднования имеет глубокое историческое и символическое значение. Ведь дата связана с событиями фестиваля "Червона Рута" 1989 в Черновцах, когда 24 сентября на закрытии фестиваля впервые публично прозвучал запрещенный тогда гимн "Ще не вмерла Украина".

"Это был акт невероятного мужества участников, рисковавших свободой и жизнью, исполняя гимн независимой Украины перед тысячами зрителей. Фестиваль вывел украинскую музыку из подполья на широкую сцену и показал силу национальной культуры как средства консолидации общества События фестиваля широко освещались западными радиостанциями, что помогло привлечь внимание мировой сообщества к стремлениям украинского народа", — говорится в записке.

Цель также состоит в создании системной поддержки украинской музыкальной индустрии, что поможет украинским исполнителям получить дополнительные возможности для презентации своего творчества как в Украине, так и за ее пределами.

День украинской музыки. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

