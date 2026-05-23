Могут ли кондиционеры устроить блэкаут летом. Сколько энергии "жрут" основные бытовые приборы
В среднем этот прибор в комнате 18-20 квадратных метров потребляет от 2,2 до 3,36 кВт/ч
Массовое использование кондиционеров летом может стать причиной резкого роста потребления в дневные часы. В больших городах, где много жителей и высокая бизнес-активность, каждый дополнительный градус температуры может означать сотни мегаватт дополнительной нагрузки.
Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев: Отключений света летом не будет при трех условиях: это не только погода и обстрелы
Он подчеркнул, что речь идет не о плавном росте, а о пиковых скачках. Именно они тяжелее всего покрываются энергосистемой, особенно в условиях дефицита маневровых мощностей.
"Впрочем, было бы упрощением сводить проблему только к этому. Настоящий вызов — это совокупность факторов: ограниченная генерация, ремонты энергоблоков, недостаток резерва, а также риски новых атак. Кондиционеры лишь "подсвечивают" слабые места системы, но не являются их первопричиной", — объяснил эксперт.
Сколько энергии потребляет кондиционер и сколько стоит месяц его работы
В среднем кондиционер в комнате 18-20 квадратных метров потребляет от 2,2 до 3,36 кВт/ч. Если он будет работать примерно 6 часов (с 12:00 до 18:00) каждый день, то в день это обойдется в 64,65 грн. За месяц (30 дней) "набежит" 1 939 гривен, будет использовано около 360 кВт электроэнергии.
Сколько энергии потребляют основные бытовые приборы
- Компьютер или ноутбук (5 часов в день) – от 20 до 81 кВт-ч (ноутбук – меньше)
- Холодильник (круглосуточно) – от 17,1 до 38,4 кВт-ч (в зависимости от класса энергоэффективности)
- Телевизор (5 часов в день) – от 6,5 до 30 кВт-ч в месяц (в зависимости от модели)
- Стиральная машинка (дважды в неделю по часу) – от 17 до 25 кВт-ч в месяц
- Электрический чайник (час в неделю) – от 10 до 22 кВт-ч
- Микроволновая печь (час в неделю) – от 5 до 11 кВт-ч.
- Фен (час в неделю) – от 2,5 до 5,5 кВт-ч
- Утюг (час в неделю) – 6 кВт-ч
