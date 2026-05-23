Укр

Могут ли кондиционеры устроить блэкаут летом. Сколько энергии "жрут" основные бытовые приборы

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Жара станет вызовом для энергетической системы Новость обновлена 23 мая 2026, 11:44
Жара станет вызовом для энергетической системы. Фото Коллаж "Телеграф"

В среднем этот прибор в комнате 18-20 квадратных метров потребляет от 2,2 до 3,36 кВт/ч

Массовое использование кондиционеров летом может стать причиной резкого роста потребления в дневные часы. В больших городах, где много жителей и высокая бизнес-активность, каждый дополнительный градус температуры может означать сотни мегаватт дополнительной нагрузки.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев: Отключений света летом не будет при трех условиях: это не только погода и обстрелы

Он подчеркнул, что речь идет не о плавном росте, а о пиковых скачках. Именно они тяжелее всего покрываются энергосистемой, особенно в условиях дефицита маневровых мощностей.

"Впрочем, было бы упрощением сводить проблему только к этому. Настоящий вызов — это совокупность факторов: ограниченная генерация, ремонты энергоблоков, недостаток резерва, а также риски новых атак. Кондиционеры лишь "подсвечивают" слабые места системы, но не являются их первопричиной", — объяснил эксперт.

Кондиционер
Кондиционер. Фото: skv.lviv.ua

Сколько энергии потребляет кондиционер и сколько стоит месяц его работы

В среднем кондиционер в комнате 18-20 квадратных метров потребляет от 2,2 до 3,36 кВт/ч. Если он будет работать примерно 6 часов (с 12:00 до 18:00) каждый день, то в день это обойдется в 64,65 грн. За месяц (30 дней) "набежит" 1 939 гривен, будет использовано около 360 кВт электроэнергии.

Сколько энергии потребляют основные бытовые приборы, инфографика
Сколько энергии потребляют главные бытовые приборы. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Сколько энергии потребляют основные бытовые приборы

  • Компьютер или ноутбук (5 часов в день) – от 20 до 81 кВт-ч (ноутбук – меньше)
  • Холодильник (круглосуточно) – от 17,1 до 38,4 кВт-ч (в зависимости от класса энергоэффективности)
  • Телевизор (5 часов в день) – от 6,5 до 30 кВт-ч в месяц (в зависимости от модели)
  • Стиральная машинка (дважды в неделю по часу) – от 17 до 25 кВт-ч в месяц
  • Электрический чайник (час в неделю) – от 10 до 22 кВт-ч
  • Микроволновая печь (час в неделю) – от 5 до 11 кВт-ч.
  • Фен (час в неделю) – от 2,5 до 5,5 кВт-ч
  • Утюг (час в неделю) – 6 кВт-ч

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выключать кондиционер, чтобы сэкономить электроэнергию. Самый распространенный способ отключения кондиционера часто оказывает влияние на большее потребление электричества.

Теги:
#Лето #Кондиционер #Отключения света #Станислав Игнатьев