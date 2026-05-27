Феномен, удививший Европу: как пакет "АТБ" превратился в символ украинцев

Как обычная упаковка получила культовый статус

Обычный пакет из супермаркета "АТБ" неожиданно стал намного больше, чем просто упаковка для покупок — его узнают за границей, используют в быту и даже превратили в часть попкультуры.

Пакет "АТБ" узнают за границей: как он стал частью попкультуры

В 2018 году компания запустила флешмоб "Отправьте свое фото с пакетом АТБ", после чего украинцы начали фотографироваться с фирменными пакетами в разных странах мира. Впоследствии этот образ превратился в мем, в том числе из фото "пакета АТБ возле Эйфелевой башни", которое стало настолько популярным, что его даже воспроизвели в виде мурала в Днепре.

Коллаж из фото, на которых пакеты "АТБ" путешествуют по разным странам мира

После начала полномасштабной войны пакет для многих украинцев приобрел еще и эмоциональное значение. Люди, уехавшие за границу, часто брали его с собой среди вещей, и он стал ассоциироваться с домом. Украинцы используют такие пакеты и за границей, а иногда даже узнают друг друга по их наличию. К примеру, водители-дальнобойщики в Польше рассказывают, что оставляют пакет "АТБ" в машине, чтобы находить земляков и поддерживать связь.

Фирменный пакет также стал частью попкультуры — его вспоминают в песнях, в частности в треке "Ты меня узнаешь полюбэ — я буду с пакетом АТБ" группы MOZGI, набравшей десятки миллионов просмотров на YouTube.

Пакеты со временем изменились

Когда-то синий пакет был основным, но с 2019 года сеть начала постепенно переходить на более экологичные варианты — биоразлагаемые, бумажные и многоразовые сумки. В настоящее время ассортимент упаковки значительно расширился, а количество продаж обычных полиэтиленовых пакетов уменьшилось почти вдвое по сравнению с предыдущими годами.

Тем не менее интерес к пакету "АТБ" не исчезает — его даже продают как сувенир или используют как элемент декора.

Сувенир в виде пакета "АТБ"

