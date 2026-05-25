Лишь один металлический прибор, а интернет будет "летать" быстрее: испанцы поделились лайфхаком для работы Wi-Fi роутера

В этом нет ничего тяжелого

В сети стал популярным очень простой, но одновременно странный домашний лайфхак, обещающий существенно улучшить сигнал беспроводного интернета и навсегда избавиться от "мертвых зон" в доме. Речь идет об обычном металлическом ключе, который советуют оставлять прямо на корпусе Wi-Fi маршрутизатора.

Об этом расскажет "Телеграф", ссылаясь на испанское издание OkDiario.

В чем суть трюка

Идея заключается в том, что обычный металлический предмет (например старый ключ или даже монета), размещенный на роутере, может повлиять на качество сигнала. По словам поклонников этого метода, металл работает как своеобразный "мини-рефлектор" (отражатель). Он может несколько изменить направление распространения радиоволн, уменьшая помехи в одном направлении и концентрацию или стабилизацию сигнала в другом. Это помогает направить сигнал в нужную часть дома и избежать "мертвых зон".

Как реально улучшить работу Wi-Fi

Издание отмечает, что вместо сомнительных экспериментов с ключами эксперты рекомендуют соблюдать проверенные правила настройки сети:

Роутер должен стоять на открытом пространстве , желательно на определенной высоте от пола, подальше от микроволновок, телевизоров и толстых стен.

Анализ каналов: Используйте специальные мобильные приложения для проверки загруженности каналов в вашем доме и перейдите на менее загруженный.

Безопасность: Всегда меняйте заводской пароль на сложный, чтобы посторонние лица не пользовались вашим интернет-трафиком.

Трюк с ключом остается интересным и бесплатным экспериментом, однако лучший способ обеспечить стабильный интернет – это правильное расположение маршрутизатора и его грамотная техническая настройка.

