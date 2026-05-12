"Дом ужасов". Известная блогерша продает свой замок Дракулы под Киевом (видео)
Необычное имение находится в 8 км от столицы
В селе Зазимье Броварского района Киевской области продают очень необычный дом "Миледи" в готическом стиле. Он похож на замок графа Дракулы (вампир-аристократ из Трансильвании).
Видеообзор дома в TikTok опубликовал риелтор Роман Падун. По его словам, имение стоит 800 тысяч долларов, площадь замка — 400 квадратных метров. Отдельная "фишка" дома — мебель, которой более 300 лет.
"Хочу обратить внимание, что это раритет: мебели больше 300 лет! Вы представьте себе. То есть, настоящая раритетная мебель", — говорит мужчина.
Риэлтор добавляет, что теряется в этом замке. Он показал гостевую комнату и кабинет. Лестница в доме мраморная. Вместе с ним продается гектар земли.
Дом принадлежит блогерше Миледи
Блогерша и сама разместила объявление о продаже своего дома "всего в 8 км от шумной столицы". Она указывает, что он построен по современным технологиям из высококачественных материалов. Кроме замка в цену входят дом охраны и персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 м.кв.), конюшня на двух лошадей (120 м.кв.) и собственный плац.
Не дом, а отель с привидениями
Отмечают, что из него может получиться отличная тематическая гостиница, и раздумывают, каковы расходы на отопление такого большого дома. Вот некоторые из комментариев:
- Отель Трансильвания
- Дом ужасов
- А куда же уезжает наш Дракула?
- Мне кажется из этого дома получился бы шикарный дорогой отель, еще и с какими историями, типа отель с привидениями
- Скажите лучше сколько стоит в месяц содержание этого дома, за космическое отопление вообще молчу
