"Дом ужасов". Известная блогерша продает свой замок Дракулы под Киевом (видео)

Необычное имение находится в 8 км от столицы

В селе Зазимье Броварского района Киевской области продают очень необычный дом "Миледи" в готическом стиле. Он похож на замок графа Дракулы (вампир-аристократ из Трансильвании).

Видеообзор дома в TikTok опубликовал риелтор Роман Падун. По его словам, имение стоит 800 тысяч долларов, площадь замка — 400 квадратных метров. Отдельная "фишка" дома — мебель, которой более 300 лет.

"Хочу обратить внимание, что это раритет: мебели больше 300 лет! Вы представьте себе. То есть, настоящая раритетная мебель", — говорит мужчина.

Риэлтор добавляет, что теряется в этом замке. Он показал гостевую комнату и кабинет. Лестница в доме мраморная. Вместе с ним продается гектар земли.

Дом принадлежит блогерше Миледи

Блогерша и сама разместила объявление о продаже своего дома "всего в 8 км от шумной столицы". Она указывает, что он построен по современным технологиям из высококачественных материалов. Кроме замка в цену входят дом охраны и персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 м.кв.), конюшня на двух лошадей (120 м.кв.) и собственный плац.

Не дом, а отель с привидениями

Отмечают, что из него может получиться отличная тематическая гостиница, и раздумывают, каковы расходы на отопление такого большого дома. Вот некоторые из комментариев:

Отель Трансильвания

Дом ужасов

А куда же уезжает наш Дракула?

Мне кажется из этого дома получился бы шикарный дорогой отель, еще и с какими историями, типа отель с привидениями

Скажите лучше сколько стоит в месяц содержание этого дома, за космическое отопление вообще молчу

