Считали "городом будущего". Почему район ХТЗ в Харькове имеет такое название и чем известен (фото)

Этот район знает каждый харьковчанин, но не каждый здесь был

Район ХТЗ – часть Индустриального района города Харькова, которая не только вызвала ранее четкую ассоциацию, но и запечатлена в песнях и стихах. Но слава этого района менялась в зависимости от времени.

ХТЗ – аббревиатура от названия Харьковский тракторный завод. Этот район возводили одновременно с заводом, чтобы было где жить рабочим. Но, несмотря на план советской власти, сделать его образцовым, комфортным и прогрессивным — сюда не советовали ехать после заката, а местные "гопники" наводили страх на прохожих.

Как родился ХТЗ: район, построенный для завода

Район ХТЗ специально спроектирован и построен район для сотрудников Харьковского тракторного завода – одного из крупнейших промышленных гигантов СССР. В 1929 году власти приняли решение о строительстве тракторного завода в чистом поле в 15 км от Харькова. Вместе с заводом начали строить жилой район для рабочих. Так появился "Новый Харьков" — социалистический городок, спроектированный с нуля как модель "города будущего".

Архивное фото района ХТЗ

Соцгородок планировался на 120 тысяч жителей с отдельными жилыми комбинатами, детскими учреждениями, культурными объектами и централизованными сервисами — вплоть до общественных кухонь. Первые 97 построек возвели уже в 1931 году. Район буквально вырос в поле – за 11 месяцев.

Жилые дома и завод разделяла дорога

Это должен быть идеальный социалистический район — эдакий "город будущего", образец продуманного городского планирования.

В огромные дома-общежития заселяли рабочих

Все было направлено на то, чтобы люди могли жить автономно: работать на заводе, отдыхать в парках, посещать клубы, детские учреждения, магазины и все в пределах одного района.

Война, восстановление и реальность 90-х

Вторая мировая война превратила район в руины, но после освобождения Харькова его отстроили быстро, при поддержке заводов со всей страны. Однако со временем ХТЗ не стал "городом будущего". В 90-е годы район получил репутацию одного из самых криминальных в Харькове. Сегодня район является примером интересного советского зодчества, имеет атмосферные памятники и парки.

Выход из одноименной станции метро

В сводных общежитиях до сих пор живут люди

Дома на ХТЗ с интересной архитектурой

ХТЗ сейчас

Сюда стоит прийти, если вы хотите почувствовать атмосферу индустриального Харькова — в очертаниях домов до сих пор можно угадать проект "города будущего" как его видели сто лет назад.

