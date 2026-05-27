Ніби космічний об'єкт: унікальний вуличний туалет є у Дніпрі (фото)

Наталя Граковська
Вбиральня на Успенській площі. Фото Колаж "Телеграфу"

Громадська вбиральня ховається за нетиповою "лускатою" оболонкою

На Успенській площі в Дніпрі стоїть громадська вбиральня, яка дивує своїм зовнішнім виглядом. Округлий купол споруди нагадує одночасно й космічний об'єкт, і ананас, і яйце дракона.

Фото незвичної вбиральні поділилася в Threads користувачка з ніком oljasnoopy.

Вбиральню встановили під час реконструкції скверу на Успенській площі, яку розпочали ще у 2021 році. Через повномасштабну війну роботи призупинили, а відновлений сквер відкрили наприкінці 2023 року. Тоді дніпряни і побачили вперше незвичну вбиральню.

Вбиральня на Успенській площі в Дніпрі. Фото Oljasnoopy/Threads.com

Модуль туалету виконано з нержавіючої сталі і він є антивандальним. Верхня конструкція також створена з нержавіючої сталі у формі вкритого лускою купола.

Громадська вбиральня в Дніпрі. Фото Oljasnoopy/Threads.com

За нетиповою оболонкою криється цілком сучасне облаштування. Серед обладнання є пісуар, унітаз, рукомийник із безконтактною подачею води і мила, сушарка для рук. Уся сантехніка й дозатори працюють на датчиках руху. Для людей з інвалідністю передбачені поручні, а для батьків із немовлятами — сповивальний столик.

Громадська вбиральня в Дніпрі. Фото Oljasnoopy/Threads.com

Двері блокуються автоматично після входу, вийти можна, натиснувши кнопку біля дверей. Відвідування туалету безкоштовне та обмежене 15 хвилинами.

