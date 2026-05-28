Гороскоп на 29 мая: приятное известие у Дев, деловое предложение у Близнецов

Все, что будет начато завтра, скоро даст отличный результат

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 29 мая. В этот день всем знакам Зодиака необходимо сохранять хладнокровие, избегать импульсивных трат и конфликтов, чтобы успешно завершить рабочую неделю и мягко перейти к выходным.

♈️Овен (21 марта — 20 апреля)

Нежелательно обращать внимания на агрессию окружающих, которую могут проявлять даже самые близкие люди. Постарайтесь провести вечер в стенах родного дома, где уютная обстановка вернет вам душевный покой. Направьте накопившуюся энергию на мелкие бытовые дела или хобби.

♉️Телец (21 апреля — 21 мая)

Чужую грубость и любые провокации в этот день нужно просто оставить без внимания. Финансовые операции завтра вряд ли будут успешными, поэтому отложите крупные покупки. Вечер идеально подойдет для жесткой экономии сил и глубокого расслабления.

♊️Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды рекомендуют обратить внимание на сны или знаки, увиденные накануне. День принесет неожиданные деловые предложения или интересные идеи от коллег. В личной жизни проявляйте максимум терпения и открыто говорите о своих чувствах.

♋️Рак (22 июня — 22 июля)

Даже если вас всерьез заденут, не стоит давать обидчику агрессивный ответ. Пятница отлично подходит для того, чтобы составить четкие карьерные планы на будущее. Обязательно уделите внимание своему здоровью и откажитесь от тяжелой пищи.

♌️Лев (23 июля — 21 августа)

Услышанную в этот день критику не стоит принимать близко к сердцу. Будьте готовы к резким изменениям в планах и неожиданным сюрпризам. Вечером займитесь легкой физической активностью, чтобы эффективно сбросить рабочий стресс.

♍️Дева (22 августа — 23 сентября)

Рабочие дела потребуют от вас максимальной концентрации из-за внезапно всплывших задач. В отношениях с любимым человеком важно проявлять чуткость и готовность слушать. Конец дня принесет приятное известие, которое заставит задуматься о переменах.

♎️Весы (24 сентября — 23 октября)

День исключительно благоприятен для творческой деятельности и восстановления ментального баланса. Избегайте споров с коллегами — восстановить мир будет очень трудно. Позвольте себе небольшую приятную покупку или занятие, которое делает вас счастливее.

♏️Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Пятница потребует от вас предельной сдержанности и повышенного внимания к деталям. Ваш личный магнетизм завтра будет на высоте, притягивая нужных людей. В финансовых вопросах строго избегайте импульсивных трат и сомнительных сделок.

♐️Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Это отличный период для планирования коротких поездок и запуска позитивных жизненных перемен. Вы почувствуете мощный прилив мотивации и явное желание двигаться вперед. На работе могут открыться весьма интересные перспективы для долгосрочного развития.

♑️Козерог (23 декабря — 20 января)

Все дела, которые вы завтра начнете с должным терпением, скоро дадут отличный результат. Будьте предельно аккуратны со словами, чтобы случайно не задеть чувства близких. Вечер лучше провести в уединении за анализом своих текущих достижений.

♒️Водолей (21 января — 19 февраля)

Не бойтесь выделяться и предлагать руководству нестандартные пути решения проблем. Именно ваша оригинальность станет главным ключом к профессиональному успеху. В личной жизни возможна теплая романтическая встреча или душевный разговор.

♓️Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день идеально подходит для планирования будущего, мечтаний и поиска вдохновения. Отрежьте от себя негативные воспоминания прошлого и смело перешагните на светлую полосу. Вечер подарит долгожданное расслабление и приятное общение с верными друзьями.