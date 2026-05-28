"АТБ" берет на работу несовершеннолетних: сколько можно заработать на каникулах

График работы, как у взрослого

Крупнейшая сеть супермаркетов Украины "АТБ" открыла двери для подростков, желающих подзаработать во время каникул. Теперь трудоустроиться в компанию можно уже с 17 лет.

Об этом сообщили на своей странице в TikTok. Чтобы начать процесс трудоустройства, подросткам достаточно заполнить соответствующую онлайн-заявку.

Какие вакансии доступны и сколько платят

Как удалось выяснить "Телеграфу", для несовершеннолетних сотрудников открыты две основные позиции: грузчик и комплектующий.

Согласно актуальным данным на сайтах по поиску работы, уровень заработной платы для этой возрастной категории достаточно конкурентен:

Грузчик: до 30000 гривен.

Комплектовщик: до 27 000 гривен.

График и условия работы

По словам HR-представительницы компании, график работы продолжительностью 12 часов. Предусматривается посменный режим: 4 рабочих дня через 4 выходных.

В то же время в компании отметили важное ограничение: несовершеннолетних работников категорически не допускают к работе на кассах. Это решение объясняют тем, что должность кассира предусматривает материальную ответственность и непосредственную работу с наличными деньгами, что требует достижения совершеннолетия.

Юридические нюансы

На вопросы журналистов "Телеграфа" о законности такого трудоустройства и соблюдения трудового кодекса для лиц, не достигших 18 лет, в HR-отделе "АТБ" отметили, что эти детали следует уточнять.

Обратите внимание! Согласно Кодексу законов о труде Украины, трудоустройство несовершеннолетних должно сопровождаться обязательным медицинским осмотром и сокращенной продолжительностью рабочего времени (для лиц от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю).

Что об этом думают в сети

Новость вызвала оживленную дискуссию в сети. Пользователи очень скептически отнеслись к возможности трудоустройства молодежи на такие должности. Люди пишут, что 12-часовые изменения слишком тяжелы для 17-летних подростков, особенно учитывая напряженный темп работы в сети. Также украинцы выражают обеспокоенность соответствием такого графика законодательным нормам о сокращенном рабочем дне для несовершеннолетних.

Отдельно пользователи подчеркивают, что работа по кассе для подростков не возможна не только из-за материальной ответственности, но и из-за законодательных ограничений на продажу подакцизных товаров (алкоголя и табака). Кроме того, некоторые комментаторы выражают сомнение в реальном размере заработной платы, предполагая, что указанные суммы могут быть "грязными", то есть до вычета налогов.

