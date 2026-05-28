Он просто остановился помыть фары авто из бутылки и получил штраф: за что наказали

Запрет продиктован заботой об экологии и безопасности

Украинцы, которые любят ухаживать за своим авто, иногда моют свой транспорт прямо во дворе многоэтажки или под воротами частного дома. Однако за такие действия по закону предусмотрен штраф.

Издание "Знай" рассказывает о том, как могут наказать за мойку машины в Украине. Экономия на специализированных сервисах чревата ответственностью, ведь еще с 2010 года в статью 152 КУПаП внесли изменения и ввели штрафы, касающиеся автомобилистов.

С тех пор в ней указано, что ремонт (не касается аварийной остановки), обслуживание и мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах является нарушением правил благоустройства.

Размер штрафов

В настоящий момент мойка авто во дворе обойдется нарушителю в сумму до 1 342 грн. Стоит отметить, что в законе нет минимального порога по объему воды или площади очистки машины — то есть любое мытье может считаться нарушением.

Автомойка. Фото - Pixabay

Где можно мыть машину

Только в специальных местах, например на СТО или автомойке.

При чем тут благоустройство

Запрет продиктован заботой об экологии и безопасности. Во-первых, токсичная автохимия, масла и тяжелые металлы сливаются в грунт или ливневки, которые не умеют очищать такие отходы. Во-вторых, в зимнее время мытье машин превращает площадки в ледяной каток, создавая аварийные ситуации для водителей и пешеходов.

Напомним, ранее мы писали о том, за какую "модернизацию" жилья украинцам грозит огромный штраф.