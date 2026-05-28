Крыша накаляется до +70°C и греет квартиру ночью: какое жилье станет самым жарким эти летом

Даже прохладные дни могут не принести облегчения

В летнюю жару есть дома, где проживание на верхних этажах превращается чуть ли не в ад. Ведь крыша разогревается почти до +70 градусов.

Об этом "Телеграфу" рассказала эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.

По словам Ненно, самый плохой вариант для лета — хрущевки серии 1-464 и 1-4386, которых в Украине немало. Обычно это пятиэтажки.

"Худший вариант — особенно если квартира на последнем, пятом этаже. Внешние стены тонкие, технического этажа нет, а плоская рубероидная крыша под солнцем раскаляется до +60…+70°C", — говорит эксперт.

Она объясняет, что ночью крыша работает как огромная батарея – отдает накопившееся тепло прямо в квартиру. Выходит, что дом прогревается насквозь и практически не охлаждается до утра. В таком случае даже прохладные дни не сразу спасут жильцов пятых этажей, ведь домам нужно время, чтобы остыть.

Для справки

Хрущевки – это обычно пятиэтажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода. Их начали массово сооружаться в СССР во время правления Никиты Хрущева, за что и получили в народе его имя. Первые хрущевки в Киеве появились в 1951 году.

В основном "хрущевки" в Киеве представлены тремя проектами:

438 – ранние кирпичные дома с наиболее приемлемыми условиями проживания;

464 – всесоюзная серия панельных домов с наименьшими площадями квартир, встречающихся в Киеве в относительно небольшом количестве;

480 – сначала кирпичные, а позже панельные "хрущевки", ставшие самым массовым проектом этих домов в городе.

