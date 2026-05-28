Провал закону про порно: проти голосували 5 нардепів, одного з них ловили на гарячому

Серед противників — депутати від "Слуги народу", "Батьківщини" та групи "Відновлення України"

Верховная Рада не поддержала законопроект о декриминализации порно: за него не хватило голосов — "за" высказались 207 депутатов, еще 5 были против.

Нардеп Ярослав Железняк подверг резкой критике позицию части парламента, заявив, что "2026-й год, а большинство Рады до сих пор поддержало бы методы средневековой инквизиции", а также поставил вопрос о том, "что божественного в том, чтобы женщину отправить в тюрьму за собственное фото". "Телеграф" разобрался, кто голосовал против.

Результаты голосования за законопроект о декриминализации порно

Евгений Петруняк, фракция "СЛУГА НАРОДА"

Евгений Петруняк — народный депутат от партии "Слуга народа", юрист и член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В последние годы его имя неоднократно фигурировало в скандалах: НАПК выявило в декларациях депутата недостоверные данные на 3,6 млн грн, в том числе незадекларированные 100 тысяч долларов от продажи дома и неточности по имуществу в Испании. Также огласку приобрела покупка им элитных авто.

Отдельное внимание медиа Петруняк привлек из-за "интимных" курьезов в Верховной Раде. В 2020 году во время прямой трансляции заседания журналисты зафиксировали, как депутат просматривал в телефоне фото обнаженных женщин. А уже в 2021 году корреспонденты заметили на его смартфоне чат с мемами сексуального характера и видео с полуобнаженной девушкой.

Фотография телефона народного депутата / Фото: Букви

Павел Халимон, фракция "СЛУГА НАРОДА"

Павел Халимон – предприниматель, народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. В 2023 году журналисты обнаружили, что летом 2022 года Халимон стал фактическим владельцем элитного поместья на Печерских холмах в Киеве. Недвижимость была официально зарегистрирована на другого человека, однако журналисты зафиксировали постоянное проживание нардепа в этом доме. Из-за этого скандала Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало мониторинг его образа жизни, а Давид Арахамия объявил о его увольнении с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Артем Культенко, фракция "СЛУГА НАРОДА"

Нардеп Артем Культенко – предприниматель, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ. До похода в политику Культенко занимался бизнесом в сфере кофеен и киосков (МАФов) в Киеве. Его связывали с Романом Сладким — бывшим членом "Партии регионов". У НАПК в 2022 году были вопросы к активам в его декларации. Также он выпускник Киевской духовной семинарии РПЦ, а в апреле 2024 года Культенко фигурировал в расследовании "Bihus.info" о сети, которая, по данным журналистов, противодействовала запрету УПЦ МП.

Алексей Кучеренко, фракция Всеукраинское объединение "Батькивщина"

Алексей Кучеренко, кроме того, что нардеп, был ранее министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и баллотировался в мэры Киева. В 2020 году стало известно, что он не указал ни в одной декларации "Гермес Ассет Менеджмент", которая засветилась в расследовании о хищении банковских средств в особо крупных размерах. Из интересного – в 2020 году между Кучеренко и народным депутатом от "Слуги народа" Максимом Ткаченко произошла ссора, в ходе которой они обзывали друг друга. Закончилось подачей заявления в полицию.

Анатолий Бурмич, депутатская группа "Восстановление Украины" в Верховной Раде Украины

Анатолий Бурмич — бывший сотрудник СБУ, член Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике. В 2004 году возглавлял украинскую делегацию в Вене и был избран первым заместителем председателя Комиссии ООН по наркотическим средствам. В Верховную Раду прошел от "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), которую позже запретили. Его включили в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам фортификаций и дронов. Это вызвало громкий скандал, поскольку депутат неоднократно повторял тезисы российской пропаганды и обвинившему США в войне уже после начала вторжения. В 2025 году он жаловался на низкую зарплату.

