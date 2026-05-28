Проверьте свои балконы: за какую "модернизацию" жилья украинцам грозит огромный штраф

Накзать могут даже за остекление

Многие люди стремятся сделать свое жилье максимально уютным и подстроить его под себя. Однако, живя в многоквартирном доме, если переусердствовать даже на собственном балконе, можно получить немаленький штраф.

"Телеграф", ссылаясь на сайт "Союзбуд", рассказывает о том, чего нельзя делать со своим балконом. Как отмечается в статье, прежде всего необходимо понимать разницу между понятием "перепланировка" и реконструкция.

Перепланировка – это изменение внутренней конфигурации квартиры, которая не касается несущих стен, инженерных систем общего пользования и не изменяет площадь жилья. Разрешения на это не нужно.

Реконструкция – это работы, предусматривающие вмешательство в несущие конструкции, фасад или инженерные сети дома. На такие работы необходимо получать разрешение в ГИАМ (Государственная инспекция архитектуры и градостроительства).

Таким образом даже если жилец решил просто остеклить собственный балкон, но ваша квартира находится в историческом здании, велик риск получить штраф. А если хозяин решился на что-то посерьезнее, например, сделать себе "царь-балкон" с изменением фасада и объединением его с комнатой, то размер наказания может быть еще серьезнее.

Справка: царь-балкон — это устоявшееся в народе выражение, описывающее серьезное вмешательство в конструкции и внешний вид балкона. Пример царь-балкона:

Царь-балкон в Киеве. Фото - nashkiev

Сумма штрафов

Минимальный штраф — от 17 до 51 грн (КУоАП ст. 150 "Нарушение правил пользования жилыми домами").

— от 17 до 51 грн (КУоАП ст. 150 "Нарушение правил пользования жилыми домами"). Незаконная перепланировка (например, демонтаж подоконного блока) наказывает штрафом от 1 700 до 4 250 грн Ч. 1 ст. 96 КУоАП (нарушение строительных норм и правил)

(например, демонтаж подоконного блока) наказывает штрафом Ч. 1 ст. 96 КУоАП (нарушение строительных норм и правил) Самовольная реконструкция ("царь-балкон" с расширением) от 8 500 до 17 000 грн Ч. 4 ст. 96 КУоАП (строительные работы без уведомления ГИАМ).

Это не все

Даже символическая 51 гривна за остекление — это только верхушка айсберга. Реальные убытки могут включать:

Принудительное восстановление. Суд может обязать владельца вернуть квартиру в первоначальное состояние за свой счет. Срок выполнения – обычно от 30 до 90 дней.

В случае реконструкции, продать, подарить или передать по наследству квартиру с незаконной планировкой невозможно — технический паспорт не пройдет проверку БТИ.

Уголовная ответственность. Если перепланировка привела к обвалу конструкций, травмированию или гибели людей (ст. 270-1 УК Украины), предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что зарядка электрокара из квартиры с помощью удлинителя — опасная затея, которая может обернуться немалым штрафом для владельца.