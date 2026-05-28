Бронь за возвращение в Украину: в Раде готовят сюрприз для мужчин

В парламенте ищут новые механизмы

Вернуть часть украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, можно в том случае, если для них будет обеспечена работа с гарантированным бронированием.

Об этом нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко сказал в интервью "Телеграфу": "Дать бронь мужчинам и создать новое министерство — в Раде рассказали, как собираются возвращать украинцев".

Вместе с парламентариями-единомышленниками наш собеседник занимается проблемами переселенцев, и, как уверяет "слуга", сейчас политика правительства по ВПЛ существенно хромает.

По его мнению, шансов на возвращение наших людей во время войны крайне мало. Он объяснил по категориям людей, находящихся за границей.

"Первая категория – ВПЛ-беженцы. Это люди, которые в начале полномасштабной войны стали переселенцами, вынужденно покинули свои временно оккупированные населенные пункты и уехали за границу. Эти люди, как мне кажется, вряд ли вернутся. Почему? Потому что им некуда возвращаться. Пока государство не решит вопрос компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, они не вернутся и после окончания войны. Они вернутся только если окончание войны будет равно освобождению наших территорий. Тогда они вернутся к себе домой. Это единственное такое условие. Других условий я не понимаю", — отметил Ткаченко.

В Европе, несмотря на многие изменения в помощи, люди так или иначе находятся в безопасности и этот фактор мотивирует их оставаться там.

"Вторая категория – люди с территорий Украины, где жилье целое. Они уехали за границу, потому что там их дети или другие причины. Среди них есть и мужчины, и большинство из них, по моему мнению, могут вернуться только при условии, что им будет обеспечена работа с гарантированным бронированием. К примеру, правительство анонсирует, что есть критические компании, где нужна рабочая сила", — добавляет нардеп.

Потому, как полагает Ткаченко, Украине необходимо обеспечить системный подход — должна появиться полноценная политика человеческого капитала. Сейчас идет работа над созданием концепции Министерства человеческого капитала. Оно должно быть ответственно не только за поддержку внутренне перемещенных лиц, но и за комплексную защиту, адаптацию и возвращение всех украинцев, пострадавших в результате полномасштабной войны.

Отдельно депутат прокомментировал идею бронирования для работающих граждан. По его словам, эти инициативы хоть и обсуждались, но так и не были реализованы.

"Для этого она и идея, чтобы, к сожалению, остаться идеей. Что-то блокирует правительство и не дает этим инициативам стать законами или не претворяет эти идеи в жизнь. Воплощением должна заниматься исполнительная власть, местная власть. А к исполнительной власти у меня лично очень много вопросов", — подытожил собеседник.

