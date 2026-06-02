Мухоловки в доме: что их привлекает и как перекрыть им путь в дом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Можно даже не использовать химию
Мухоловки обыкновенные часто появляются в ванной или туалете, особенно во влажных помещениях. Их появление обычно связано с условиями в доме, и есть простые способы уменьшить их количество и предотвратить повторное появление.
Игнорировать эту проблему точно нельзя. О способах избавиться от обычных мухоловок рассказали в издании "The Spruce".
Как предотвратить их появление
Главный принцип — убрать привлекающие их условия. Для этого следует:
- регулярно убирать и не оставлять крошки и мусор
- уменьшать влажность в помещении
- устранять протечку воды
- закрывать трещины и щели в стенах и у окон
- поддерживать исправность уплотнителей
Как избавиться от химии
В качестве природного средства иногда используют диатомовую землю — безопасный для людей порошок, помогающий бороться с многоножками. Также эффективно снижение влажности и регулярная уборка.
Почему они вообще появляются дома
Специалисты выделяют несколько основных причин:
- Поиск пищи – мухоловки охотятся на мелких насекомых, таких как муравьи, пауки или тараканы.
- Влажность — ванные комнаты, кухни и подвалы создают для них идеальные условия.
- Тьма и укрытие – они прячутся в щелях и темных местах, поскольку ведут ночной образ жизни.
- Погодные изменения – дожди, похолодание или жара могут заставлять их заходить в помещение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать, чтобы избавиться от тараканов на кухне.