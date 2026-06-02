Мухоловки в доме: что их привлекает и как перекрыть им путь в дом

Можно даже не использовать химию

Мухоловки обыкновенные часто появляются в ванной или туалете, особенно во влажных помещениях. Их появление обычно связано с условиями в доме, и есть простые способы уменьшить их количество и предотвратить повторное появление.

Игнорировать эту проблему точно нельзя. О способах избавиться от обычных мухоловок рассказали в издании "The Spruce".

Как предотвратить их появление

Главный принцип — убрать привлекающие их условия. Для этого следует:

регулярно убирать и не оставлять крошки и мусор

уменьшать влажность в помещении

устранять протечку воды

закрывать трещины и щели в стенах и у окон

поддерживать исправность уплотнителей

Как избавиться от химии

В качестве природного средства иногда используют диатомовую землю — безопасный для людей порошок, помогающий бороться с многоножками. Также эффективно снижение влажности и регулярная уборка.

Почему они вообще появляются дома

Специалисты выделяют несколько основных причин:

Поиск пищи – мухоловки охотятся на мелких насекомых, таких как муравьи, пауки или тараканы.

Влажность — ванные комнаты, кухни и подвалы создают для них идеальные условия.

Тьма и укрытие – они прячутся в щелях и темных местах, поскольку ведут ночной образ жизни.

Погодные изменения – дожди, похолодание или жара могут заставлять их заходить в помещение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно сделать, чтобы избавиться от тараканов на кухне.