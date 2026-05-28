Гороскоп на 29 мая по Таро: мудрый совет Тельцам, ответы на важные вопросы Девам

Пятница будет наполнена гармонией, спокойствием и внутренним равновесием

"Телеграф" составил гороскоп на завтра, 29 мая, по картам Таро. Этот день принесет баланс между внутренним обновлением и внешним прогрессом, помогая избавиться от лишнего ради достижения заветных целей.

♈ Овен (Колесница)

Вас ждет день стремительного прогресса и важных побед. Вы сможете преодолеть любые препятствия, если проявите железную силу воли. Уверенно держите руль управления своей жизнью в руках.

♉ Телец (Иерофант)

В этот день важно следовать правилам и проверенным традициям. Мудрый совет от старшего или наставника принесет огромную пользу. Ищите внутренний баланс через духовное спокойствие и порядок.

♊ Близнецы (Влюбленные)

Пятница поставит вас перед необходимостью сделать важный выбор. Слушайте свое сердце, а не только холодный разум. В отношениях наступает время искренних разговоров и сближения.

♋ Рак (Луна)

Завтра могут обостриться скрытые страхи или старые иллюзии. Не верьте всему, что слышите, и доверяйте своей интуиции. Вечер отлично подойдет для творчества и спокойного уединения.

♌ Лев (Солнце)

Вас ждет яркий, успешный и наполненный радостью день. Любые начинания получат "зеленый свет" и принесут отличные результаты. Вы будете в центре внимания, заряжая окружающих своим оптимизмом.

♍ Дева (Отшельник)

День склоняет к размышлениям, анализу и временному уединению. Постарайтесь поставить дела на паузу и побыть наедине с собой. Ответы на важные вопросы сейчас находятся внутри вас.

♎ Весы (Справедливость)

Завтра восторжествует честность, а все ваши прошлые усилия окупятся. Отличный день для подписания договоров и решения юридических вопросов. Действуйте объективно и не поддавайтесь мимолетным эмоциям.

♏ Скорпион (Смерть)

Этот день принесет неизбежные, но очень нужные вам перемены. Пришло время без сожаления отпустить то, что себя изжило. Освободив пространство, вы откроете дверь для новых возможностей.

♐ Стрелец (Умеренность)

Пятница пройдет под знаком гармонии, спокойствия и баланса. Избегайте крайностей в поступках, еде и проявлении эмоций. Неторопливый темп работы принесет завтра наилучший результат.

♑ Козерог (Дьявол)

В этот день вы можете столкнуться с сильными искушениями или зависимостями. Будьте осторожны с финансами и не поддавайтесь на чужие манипуляции. Держите под контролем свои темные стороны характера.

♒ Водолей (Звезда)

Прекрасный день, который подарит вам надежду и вдохновение. Ваши долгосрочные планы и заветные мечты начинают обретать реальные контуры. Верьте в свой успех, ведь удача сейчас на вашей стороне.

♓ Рыбы (Мир)

Вас ждет триумфальное завершение важного жизненного этапа или проекта. Вы почувствуете глубокое удовлетворение, гармонию и целостность. Перед вами открываются новые горизонты и абсолютная свобода действий.