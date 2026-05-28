Маленькая хитрость для сада: как могут помочь простые зажимы для хлеба

Небольшая деталь из повседневности помогает сохранить растения

Многие вещи в быту получают вторую жизнь и яркий пример такой практичности — пластиковые стяжки от хлебных упаковок. Их можно применять в садоводстве и уходе за растениями.

В этом материале "Телеграф" рассказывает об одном из эффективных способов. Стяжки, к примеру, можно закрепить стебли растений к опоре, чтобы они не гнулись от ветра. Такой лайфхак подойдет для огурцов, томатов и даже декоративных растений.

Кроме того, если растение должно тянуться по земле, тогда его также можно зафиксировать зажимами. Применять этот способ можно и на сетку для вьющихся растений.

Зажимами от хлеба зафиксировано растение/ Скриншот

С помощью зажимов стебли не ломаются под воздействием собственного веса или ветра. Крепление можно легко ослабить или же переместить выше по мере роста растения. В сравнении с традиционными подвязками обыкновенные пластиковые стяжки являются более удобными.

Когда плоды не лежат на земле, они меньше гниют и лучше созревают.

Как использовать зажимы в саду. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

