Забудьте о привычном "Галя": как ласково обратиться к женщине с этим именем на украинском языке

Марина Ищенко
Фото Коллаж "Телеграф"

Об этих 7 формах имени вы еще не знали

Имя Галина часто ассоциируется со спокойствием, но украинский язык настолько богат и благозвучен, что позволяет подобрать множество кротких вариантов для каждой женщины. Если вы хотите порадовать свою подругу, сестру или любимую с этим именем, следует забыть о сухих или заимствованных формах.

Наставник по технике речи Адам Диденко говорит, что наш язык имеет невероятное разнообразие уменьшительно-ласкательных форм. Он рассказал, как можно еще ласково назвать Галину на украинском?

Для ближайших и друзей отлично подойдут следующие варианты:

  • Гала
  • Галочка
  • Галюся
  • Галинка
  • Галюня
  • Галиночка
  • Галинонька

Что означает имя

В основе этого популярного имени лежит древнегреческое слово "бритая" (Γαλήνη). В переводе оно означает "спокойствие", "тишина", "беззаботность" или "морская гладь". В древнегреческой мифологии Галеной звали нереиду (нимфу), которая покровительствовала спокойному морю, поэтому имя несет в себе энергию гармонии, умиротворения и внутренней силы.

