Выводите пятна порошком? Проверьте, как убрать их за секунды без химии (видео)

Наталья Граковская
Пятна от ягод
Пятна от ягод. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Пятна не стоит тереть. Так они только глубже проникают в ткань

Начался сезон сочных ягод. Клубника, черника, вишня — настоящий подарок лета. Но стоит проявить неосторожность, и на любимой футболке или скатерти красуется стойкое малиновое или фиолетовое пятно. Многие в такой ситуации сразу тянутся к пятновыводителю или замачивают вещь в порошке. Но не всегда химия помогает избавиться от загрязнения.

К счастью, есть способ вывести пятна проще и эффективнее. Лайфхаком поделилась блогер pomyslowe.panie.domu в Instagram. Она наглядно показала, что справиться с пятном от ягод за несколько секунд поможет кипяток.

Как вывести пятна без химии кипятком

Главное правило — действовать немедленно. Свежее пятно выводится несравнимо легче засохшего.

  1. Положите испачканный участок ткани над раковиной или тазиком.
  2. Вскипятите воду.
  3. С высоты 30–50 сантиметров медленно и равномерно лейте кипяток прямо на пятно.

Давление и температура буквально вытолкнут пигмент из волокон. Пятно исчезнет на глазах. Но стоит учесть, что способ с кипятком работает только на свежих пятнах и подходит для большинства хлопковых и льняных тканей.

Кипяток так же хорошо справляется со свежими пятнами от:

  • кофе
  • красного вина
  • томатного сока
  • фруктовых напитков

Если пятно уже засохло, предварительно замочите вещь в холодной воде на 15–20 минут, и только потом используйте кипяток. Горячая вода на сухое старое пятно может его только закрепить.

После кипятка на ткани может остаться небольшой след. В таком случае нанесите на него лимонный сок или уксус и оставьте на 5 минут. Потом прополощите вещь.

Если кипятка под рукой нет, попробуйте засыпать пятно крупной солью. Она впитает краситель, пока будете искать чайник.

Чем быстрее среагируете — тем выше шанс, что от пятна не останется и следа.

