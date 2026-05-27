Испанский лайфхак и мокрая ткань: что реально снижает температуру в квартире без кондиционера

Этот способ простой, но эффективный

В квартирах без кондиционера или во время отключения света летом может стать душно. Однако существует лайфхаки, которые помогает эффективно бороться с жарой дома.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По словам эксперта, первый и самый эффективный шаг — затенить окна. Шторы или жалюзи на солнечной стороне не пускают прямые солнечные лучи и заметно снижают температуру. Александр Сергиенко советует обратить внимание на опыт Южной Европы — деревянные внешние ставни, как в Испании или Португалии, которые открываются ночью и закрываются днем.

"Это простой и эффективный способ не пускать жару внутрь без электричества", — отмечает он.

Другие способы охладить квартиру:

Увлажнить воздух . Миски с водой или увлажнитель – классический метод. Мокрая ткань на окне дает схожий эффект. Влажный воздух переносится легче.

Проветривать ночью и утром . Днем открыть окна – значит запустить раскаленный воздух внутрь. Оптимальное время – ночь и утро до 9-10 часов.

Выключить лишнюю технику . Телевизор, зарядки, старая бытовая техника – все это дополнительные источники тепла, заметно повышающие температуру в комнате.

Не готовить в пик жары. Духовка и плита поднимают температуру на кухне на несколько градусов. Лучше готовить утром или вечером.

Как можно снизить температуру в доме Инфографика: "Телеграф"/ИИ

