Неожиданное применение обычной пустой зажигалки: пригодится каждому
Этот простой лайфхак повторит каждый
Обычная пустая зажигалка может получить вторую жизнь и стать полезной вещью в доме. Вместо того чтобы выбрасывать ее в мусорник, корпус легко превратить в компактный контейнер для хранения мелочей.
Благодаря небольшому размеру и герметичности такая самодельная капсула отлично подходит для таблеток, игл, пуговиц, шпилек или даже рыболовных крючков, как написали в "los andes142". Она занимает минимум места и легко уместится в кармане, сумке или рюкзаке.
Что понадобится
- пустая зажигалка;
- маленькие плоскогубцы или пинцет;
- спирт или мыльная вода;
- ватный диск или чистая ткань.
Как сделать миниконтейнер
Сначала убедитесь, что в зажигалке не осталось газа. Для этого нажмите на клапан в хорошо проветриваемом месте и дождитесь полного опорожнения.
После этого аккуратно снимите верхнюю металлическую часть, а затем извлеките колесо, кремень и внутренний клапан. Корпус следует тщательно промыть спиртом или мыльной водой и хорошо высушить.
После очистки зажигалку можно использовать в качестве миниаптечки, дорожного набора для шитья или хранилища для мелких вещей, которые часто теряются в сумках или ящиках.
