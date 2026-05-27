Неожиданное применение обычной пустой зажигалки: пригодится каждому

Этот простой лайфхак повторит каждый

Обычная пустая зажигалка может получить вторую жизнь и стать полезной вещью в доме. Вместо того чтобы выбрасывать ее в мусорник, корпус легко превратить в компактный контейнер для хранения мелочей.

Благодаря небольшому размеру и герметичности такая самодельная капсула отлично подходит для таблеток, игл, пуговиц, шпилек или даже рыболовных крючков, как написали в "los andes142". Она занимает минимум места и легко уместится в кармане, сумке или рюкзаке.

Что понадобится

пустая зажигалка;

маленькие плоскогубцы или пинцет;

спирт или мыльная вода;

ватный диск или чистая ткань.

Как сделать миниконтейнер

Сначала убедитесь, что в зажигалке не осталось газа. Для этого нажмите на клапан в хорошо проветриваемом месте и дождитесь полного опорожнения.

После этого аккуратно снимите верхнюю металлическую часть, а затем извлеките колесо, кремень и внутренний клапан. Корпус следует тщательно промыть спиртом или мыльной водой и хорошо высушить.

После очистки зажигалку можно использовать в качестве миниаптечки, дорожного набора для шитья или хранилища для мелких вещей, которые часто теряются в сумках или ящиках.

Как подарить использованной зажигалке вторую жизнь. Фото: los andes142

