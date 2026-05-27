Обычный носок может наполнить ароматом дом: простой способ

Такой мешочек можно разместить в любом месте – в шкафу, спальне или других зонах

Обычный носок можно использовать для простого домашнего лайфхака с рисом и эфирными маслами, чтобы наполнить дом приятным ароматом.

Как его сделать и использовать подробно описали в материале на сайте "Shunvogue". Там объясняют основные шаги и способы применения этого лайфхака.

Как сделать "рисовый носок"

Для основы обычно берут длинный хлопчатобумажный носок (подходят также модели до колена). Его наполняют примерно двумя стаканами длиннозернистого белого риса. Отдельно рис смешивают с 10-20 каплями эфирного масла — чаще всего используют лаванду, апельсин, розмарин или эвкалипт.

После смешивания рис засыпают в носок, а верх плотно завязывают, зашивают или фиксируют тканевым узлом, чтобы содержимое не высыпалось.

Дом можно наполнить ароматом благодаря носку, рису и эфирному маслу

Ароматы и вариации

Кроме эфирных масел, к рису можно добавлять сушеную лаванду для более цветочного запаха или даже измельченные чайные листья для легкого травяного аромата. Зачастую комбинируют несколько масел, чтобы создать индивидуальный запах под настроение.

