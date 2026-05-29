История магазинов "Таврия В": откуда в названии появилась дополнительная буква

Название одной из крупнейших сетей супермаркетов Украины имеет семейную историю

Сеть магазинов и супермаркетов "Таврия В" из Одессы – семейный бизнес, который основали братья Михаил и Борис Музалевы в 1992 году. В настоящее время представительства сети работают в восьми областях Украины.

И если первое слово в названии — "Таврия" к компании с юга Украины вызывает меньше вопросов, то частица "В" часто удивляет украинцев. "Телеграф" разбирался, что кроется под названием.

Слово "Таврия" в названии отсылает в Тавриду — так раньше называли Крым, часть Херсона и Запорожской области. Однако специально это слово не выбирали, говорят, возникло спонтанно. А вот буква "В" — в честь отца основателей, его звали Виктор.

В каких областях работает "Таврия В"/ Скриншот официального сайта

Интересно, что идея такой сети родилась из киосков и торговых павильонов. Однако окончательно сеть "Таврия В" оформилась в 1996 году, когда Борис Музалев посетил Турцию и увидел, как работают ритейлеры. Именно эта сеть начала выстраивать первые полноценные гипермаркеты в Украине.

Одна из особенностей – магазины разного формата, от версии "у дома" до больших гипермаркетов. Развилась сеть за пределы области в 2006 году – открылись в Харькове. На мероприятии тоже пытались, однако во Львове "не пошло", а в Хмельницком магазины прижились. Всего сейчас же 135 объектов торговли, среди которых не только "Таврия В", но и магазин элитных продуктов "Космос", товаров для дома и бытхимии "Блеск и ведро".

Ранее "Телеграф" рассказывал как правильно произносить название сети Thrash! — "Траш" или "Треш" и почему она так называется.