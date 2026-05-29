Что добавлять в тесто – соду или разрыхлитель? Проверьте себя

Разрыхлитель нельзя просто заменить содой в рецепте

Для выпечки кто-то привык использовать соду, а кто-то выбирает разрыхлитель. Оба варианта работают, но не одинаково. Хотя их общая задача сделать тесто пышным и воздушным, принцип действия отличается, поэтому просто заменить один ингредиент другим не всегда получится. Рассказываем, когда следует использовать разрыхлитель, а когда для теста нужна сода.

Чем отличаются разрыхлитель и сода

Разрыхлитель – это готовая смесь, которую просто добавляют к другим ингредиентам теста. Главное активное вещество в нем – пищевая сода. Но кроме соды в состав входит кислота (чаще лимонная, реже винная или адипиновая) и наполнитель, обычно мука.

Именно кислота и отличает разрыхлитель от чистой соды. Когда разрыхлитель попадает во влажное тесто, сода вступает в реакцию с кислотой и выделяется углекислый газ, пузырьки которого и поднимают тесто.

Сода как разрыхлитель срабатывает только в кислой среде. Если добавлять ее в чистом виде, тесто должно содержать кислый ингредиент – кефир, сметану, йогурт, лимонный сок или уксус. Без кислоты сода просто не подействует так, как нужно, и тесто не поднимется.

Когда и как можно заменить

Замена разрыхлителя содой возможна, но с условиями, объясняют польские кулинары из Pysznosci. Во-первых, в тесте обязательно должен быть кислый ингредиент. Во-вторых, пропорции: на 4 чайные ложки разрыхлителя берется 1 чайная ложка соды. Но не больше, иначе изделие будет иметь горьковатый химический привкус и может потрескаться сверху.

Также следует учесть, что сода реагирует бурно и стремительно, в особенности сначала. Поэтому тесто на соде нужно сразу отправлять в духовку.

Если рецепт предполагает кислый молочный продукт или фруктовый сок – можно смело использовать соду. Во всех остальных случаях разрыхлитель более надежный и безопасный выбор для лучшего результата.