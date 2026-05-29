Путину некомфортно или больно? ИИ заметил странность на видео с его выступления
Местами президенту РФ не удалось сдержать эмоций
На публичном выступлении президента России Владимира Путина 29 мая заметили странные вещи. Ведь, отвечая на вопросы корреспондента о дронах Румынии, российский лидер буквально не мог стоять спокойно.
Как видно на видео, он постоянно переступал с ноги на ногу, держался обеими руками за стойку и даже наклонялся то вперед, то немного назад. Выглядело это довольно странно, поэтому "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы тот проанализировал поведение Путина.
Ведь вполне возможно, что лидеру России было неудобно стоять, он чувствовал дискомфорт или даже боль. А это в свою очередь может являться сигналом серьезных проблем со здоровьем.
По словам ChatGPT, Путин действительно за короткий разговор с журналистом активно двигал руками, переносил вес тела с ноги на ногу и пытался держать ровный тон голоса. Искусственный интеллект предполагает, что это обусловлено:
- физическим дискомфортом или усталостью;
- напряжением и стрессом;
- попытками удержать внимание и казаться "живее" и т.д.
Резюмируя, ИИ говорит, что вероятнее всего Путин просто чувствовал себя некомфортно и волновался во время выступления. Но исключать физический дискомфорт, обусловленный состоянием здоровья, нельзя.
Похожее мнение высказывает и Gemini, который называет поведение российского президента следствием волнения, стресса и дискомфорта. На это указывает:
- Маятниковое движение тела — переминание с ноги на ногу называют динамической нестабильностью, которая обычно появляется во время нервного перенапряжения. То есть человек буквально хочет "убежать", но не может. Поэтому тело сбрасывает лишний адреналин всеми доступными способами.
- Хаотические движения - Путин постоянно двигал руками и буквально не мог найти им места. Он то цеплялся за трибуну, то отпускал ее, то широко раскидывал руки.
- Проблемы с речью – несколько раз за 2 мин выступления Путин запнулся и исправил сам себя. Это может быть сигналом либо заторможенности нервной системы, либо наоборот перенапряжением, когда мозг не может нормально функционировать из-за перегрузки.
- Странная мимика — во время разговора Путин пытается казаться расслабленным и не выражать эмоции, но как только слышит имя Урсула фон дер Ляен (президент Еврокомиссии), его лицо на несколько секунд становилось каменным.
Подытоживая, ИИ говорит, что такое поведение, скорее, следствие сильного волнения и дискомфорта. Путин пытался замаскировать эмоции, когда корреспонденты задали "неудобный" вопрос о дронах над территорией Румынии.
