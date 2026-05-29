Укр

Путину некомфортно или больно? ИИ заметил странность на видео с его выступления

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Российский лидер Новость обновлена 29 мая 2026, 20:36
Российский лидер. Фото Коллаж "Телеграф"

Местами президенту РФ не удалось сдержать эмоций

На публичном выступлении президента России Владимира Путина 29 мая заметили странные вещи. Ведь, отвечая на вопросы корреспондента о дронах Румынии, российский лидер буквально не мог стоять спокойно.

Как видно на видео, он постоянно переступал с ноги на ногу, держался обеими руками за стойку и даже наклонялся то вперед, то немного назад. Выглядело это довольно странно, поэтому "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы тот проанализировал поведение Путина.

Ведь вполне возможно, что лидеру России было неудобно стоять, он чувствовал дискомфорт или даже боль. А это в свою очередь может являться сигналом серьезных проблем со здоровьем.

По словам ChatGPT, Путин действительно за короткий разговор с журналистом активно двигал руками, переносил вес тела с ноги на ногу и пытался держать ровный тон голоса. Искусственный интеллект предполагает, что это обусловлено:

  • физическим дискомфортом или усталостью;
  • напряжением и стрессом;
  • попытками удержать внимание и казаться "живее" и т.д.

Резюмируя, ИИ говорит, что вероятнее всего Путин просто чувствовал себя некомфортно и волновался во время выступления. Но исключать физический дискомфорт, обусловленный состоянием здоровья, нельзя.

Ответ ChatGPT
Ответ ChatGPT

Похожее мнение высказывает и Gemini, который называет поведение российского президента следствием волнения, стресса и дискомфорта. На это указывает:

  • Маятниковое движение тела — переминание с ноги на ногу называют динамической нестабильностью, которая обычно появляется во время нервного перенапряжения. То есть человек буквально хочет "убежать", но не может. Поэтому тело сбрасывает лишний адреналин всеми доступными способами.
  • Хаотические движения - Путин постоянно двигал руками и буквально не мог найти им места. Он то цеплялся за трибуну, то отпускал ее, то широко раскидывал руки.
Ответ Gemini
Ответ Gemini
  • Проблемы с речью – несколько раз за 2 мин выступления Путин запнулся и исправил сам себя. Это может быть сигналом либо заторможенности нервной системы, либо наоборот перенапряжением, когда мозг не может нормально функционировать из-за перегрузки.
  • Странная мимика — во время разговора Путин пытается казаться расслабленным и не выражать эмоции, но как только слышит имя Урсула фон дер Ляен (президент Еврокомиссии), его лицо на несколько секунд становилось каменным.

Подытоживая, ИИ говорит, что такое поведение, скорее, следствие сильного волнения и дискомфорта. Путин пытался замаскировать эмоции, когда корреспонденты задали "неудобный" вопрос о дронах над территорией Румынии.

Ответ Gemini
Ответ Gemini

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина не вышло на выступлении выкрикнуть "Ура". Курьезную ситуацию пытались спасти военные.

Теги:
#Болезнь #Владимир Путин #Поведение