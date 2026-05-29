Путину некомфортно или больно? ИИ заметил странность на видео с его выступления

Местами президенту РФ не удалось сдержать эмоций

На публичном выступлении президента России Владимира Путина 29 мая заметили странные вещи. Ведь, отвечая на вопросы корреспондента о дронах Румынии, российский лидер буквально не мог стоять спокойно.

Как видно на видео, он постоянно переступал с ноги на ногу, держался обеими руками за стойку и даже наклонялся то вперед, то немного назад. Выглядело это довольно странно, поэтому "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы тот проанализировал поведение Путина.

Ведь вполне возможно, что лидеру России было неудобно стоять, он чувствовал дискомфорт или даже боль. А это в свою очередь может являться сигналом серьезных проблем со здоровьем.

По словам ChatGPT, Путин действительно за короткий разговор с журналистом активно двигал руками, переносил вес тела с ноги на ногу и пытался держать ровный тон голоса. Искусственный интеллект предполагает, что это обусловлено:

физическим дискомфортом или усталостью;

напряжением и стрессом;

попытками удержать внимание и казаться "живее" и т.д.

Резюмируя, ИИ говорит, что вероятнее всего Путин просто чувствовал себя некомфортно и волновался во время выступления. Но исключать физический дискомфорт, обусловленный состоянием здоровья, нельзя.

Похожее мнение высказывает и Gemini, который называет поведение российского президента следствием волнения, стресса и дискомфорта. На это указывает:

Маятниковое движение тела — переминание с ноги на ногу называют динамической нестабильностью, которая обычно появляется во время нервного перенапряжения. То есть человек буквально хочет "убежать", но не может. Поэтому тело сбрасывает лишний адреналин всеми доступными способами.

Хаотические движения - Путин постоянно двигал руками и буквально не мог найти им места. Он то цеплялся за трибуну, то отпускал ее, то широко раскидывал руки.

Проблемы с речью – несколько раз за 2 мин выступления Путин запнулся и исправил сам себя. Это может быть сигналом либо заторможенности нервной системы, либо наоборот перенапряжением, когда мозг не может нормально функционировать из-за перегрузки.

Странная мимика — во время разговора Путин пытается казаться расслабленным и не выражать эмоции, но как только слышит имя Урсула фон дер Ляен (президент Еврокомиссии), его лицо на несколько секунд становилось каменным.

Подытоживая, ИИ говорит, что такое поведение, скорее, следствие сильного волнения и дискомфорта. Путин пытался замаскировать эмоции, когда корреспонденты задали "неудобный" вопрос о дронах над территорией Румынии.

