Історія магазинів "Таврія В": звідки у назві з'явилася додаткова літера

Назва однієї з найбільших мереж супермаркетів України має сімейну історію

Мережа магазинів та супермаркетів "Таврія В" з Одеси — сімейний бізнес, який заснували брати Михайло та Борис Музальови в 1992 році. Наразі ж представництва мережі працюють у восьми областях України.

І якщо перше слово в назві — "Таврія" до компанії з півдня України викликає менше питань, то частинка "В" часто дивує українців. "Телеграф" розбирався, що криється за назвою.

Слово "Таврія" в назві відсилає до Тавриди — так раніше називали Крим, частину Херсонщини та Запорізької області. Однак спеціально це слово не обирали, кажуть — виникло спонтанно. А от літера "В" — на честь батька засновників, його звали Віктор.

В яких областях працює "Таврія В"

Цікаво, що ідея такої мережі народилась з кіосків та торгівельних павільйонів. Проте остаточно мережа "Таврія В" оформилась у 1996 році, коли Борис Музальов відвідав Туреччину та побачив, як там працюють ритейлери. Саме ця мережа почала строїти перші повноцінні гіпермаркети в Україні.

Одна з особливостей — магазини різного формату, від версії "біля дому" до великих гіпермаркетів. Розвилась мережа за межі області у 2006 році — відкрились в Харкові. На заході також намагались, проте у Львові "не пішло", а в Хмельницькому магазини прижились. Загалом зараз ж 135 об'єктів торгівлі, серед яких не тільки "Таврія В", а й магазин елітних продуктів "Космос", товарів для дому і побутхімії "Блиск та відро" тощо.

