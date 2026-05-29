Чешуя рассказывает всю биографию: как ученые читают "паспорт" рыбы

Анастасия Мокрик ,
На тонкой пластинке водного обитателя сохраняются важные отметки
Микроструктура поверхности фиксирует сезонные изменения и биологические процессы

Узнать возраст рыбы и даже детали её жизни можно благодаря чешуе. Глядя на слои на поверхности тела водных обитателей, всегда стоит обращать внимание именно на склериты.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиологиня Юлия Куцоконь.

По ее словам, на чешуе есть специальные линии — склериты. Когда они становятся ближе друг к другу и образут темное кольцо, это свидетельствует о так называемом "зимнем" периоде. То есть, когда условия для жизни рыбы становятся хуже.

Возраст рыбы определить можно по чешуе или поверхности позвонка

"Светлые кольца — это "летние", потому рыба активно растет, чешуя растет вместе с телом рыбы. А темные кольца — это неблагоприятные периоды, когда рыба меньше питается", — говорит собеседница издания.

Чешуя ельца обыкновенного, которому 3 года. Фото: Юлия Куцоконь для "Телеграфа"
Чешуя ерша обыкновенного, которому 3 года. Фото: Юлия Куцоконь для "Телеграфа"

Также на чешуе можно заметить "нерестовые" кольца. Они образуются во время нереста, поскольку в этот период рыба часто ест меньше, ее рост замедляется, а большая часть энергии направляется на формирование икры.

Что чешуя может рассказать о рыбе. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Чешуя у рыбы — это не просто "узор". Это важная часть её тела. Во-первых, чешуя выполняет защитную функцию и работает как броня. То есть, мешает паразитам легче проникать в тело, снижает риск травм и защищает от повреждений (камни, растения и тд)

Также чешуя делает тело рыбы более гладким и "скользким", что помогает ей свободно плавать в воде.

