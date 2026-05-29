Использованные подгузники продают в Украине. Зачем и кто их покупает

Продавец предлагает несколько вариантов

На портале по продаже подержанных вещей можно увидеть не только грудное молоко, но и многоразовые подгузники. Цена одного изделия стартует от 60 грн.

Об этом свидетельствует объявление на OLX. По словам автора, большинство товара подержаный, то есть его использовали по меньшей мере для одного ребенка.

"Белый с желтым на кнопках и розовые трусики новые. Остальные б/у", - говорится в объявлении.

Объявление о продаже многоразовых подгузников

Один подгузник стоит 60 грн, а вкладыши по 35 грн. Интересно, что цена новых и подержанных не отличается. Однако вопрос вызывает и сам товар, ведь фактически это то же, что и продавать использованное белье для взрослых (трусы и т.п.). Правда, в вопросе детей такой товар выглядит еще хуже, ведь это многоразовые подгузники, куда малыш не раз ходил в туалет.

Объявление о продаже многоразовых подгузников

Вкладыши в многоразовые подгузники

Многоразовая подгузник

К слову, по закону Украины одним из товаров, который при любых условиях не подлежит обмену и возврату, является белье. Это касается всех видов: отшитых на заказ или нет.

Зачем люди покупают многоразовые подгузники

Причин этому достаточно много, но одна из главных — экономия средств. Ведь эти изделия нужно просто хорошо постирать, но иногда сделать это очень тяжело, и высушить. Однако обычно многоразовые подгузники используют для детей постарше, а также когда ребенка приучают к горшку.

Еще такие подгузники сделаны из натуральной ткани и не вызывают реакций на коже. Кроме того, экологичность — не загрязняют окружающую среду и уменьшают количество мусора.

Почему покупают подержанные подгузники? Часто родители покупают детям немало б/у вещей с целью сэкономить. Ведь обычно подержанные вещи стоят на 30-50% дешевле новых. Но в вопросе подгузников такая покупка выглядит спорной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на OLX продают положительные тесты на беременность.