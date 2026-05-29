Внезапно подрос: Путин оконфузился из-за своего роста на новом фото с Лукашенко

Визуальный разрыв на кадрах породил новые вопросы

Российский глава Владимир Путин в очередной раз привлекает внимание своим ростом, который буквально держат в тайне. На фотографии, где он позирует рядом с главой Беларуси Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, рост Путина визуально кажется больше, нежели предполагается.

Отметим, что глава Кремля довольно часто оказывается в разы ниже известных политиков. Некоторые предполагают, что он изрядно комплексует из-за своего роста. Различные источники называют от 152 см до 170 см, но чаще всего звучит цифра 168 см.

Рост Лукашенко, согласно открытым источникам, 182-185 см, а рост Токаева — 179 см. Однако глядя на фотографию складывается впечатление, что Путин с ними едва ли не одного роста. Например, разница с Лукашенко составляет всего лишь 6 сантиметров. Хотя, исходя из озвученных выше цифр, разница должна составить до 15 сантиметров.

Разница с росте Путина и Лукашенко. "Телеграф"

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini, что может создавать такой эффект — обувь, ракурс, осанка или же другая причина.

ИИ отмечает интересную деталь — стоящий рядом Токаев также практически одного роста с Лукашенко на фото.

Александр Лукашенко и Касим-Жомарт Токаев

Плечи Лукашенко на фотографиях лишь незначительно выше плеч Путина. Большой разницы также не демонстрирует уровень глаз. Но в реальности глава Кремля едва ли доставал бы по носа или подбородка Лукашенко.

Сравнение роста Путина. Скриншот: "Телеграф"

Gemini пишет, что есть несколько причин такому явлению:

Обувь. На встречах Путин нередко использует специализированную обувь с массивной скрытой стелькой и небольшим внешним каблуком. Таким образом, его рост может стать больше на 5-8 см. Иногда это можно заметить по пропорциям его брюк, ведь часто они длинноваты и собираются складками.

Обувь Путина

Ракурс и кадрирование.

Осанка. Лукашенко на фотографиях часто сутулится или широко расставляет ноги. А Путин наоборот — вытягивается, чтобы, вероятно, казаться выше.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

