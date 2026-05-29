Внезапно подрос: Путин оконфузился из-за своего роста на новом фото с Лукашенко
Визуальный разрыв на кадрах породил новые вопросы
Российский глава Владимир Путин в очередной раз привлекает внимание своим ростом, который буквально держат в тайне. На фотографии, где он позирует рядом с главой Беларуси Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, рост Путина визуально кажется больше, нежели предполагается.
Отметим, что глава Кремля довольно часто оказывается в разы ниже известных политиков. Некоторые предполагают, что он изрядно комплексует из-за своего роста. Различные источники называют от 152 см до 170 см, но чаще всего звучит цифра 168 см.
Рост Лукашенко, согласно открытым источникам, 182-185 см, а рост Токаева — 179 см. Однако глядя на фотографию складывается впечатление, что Путин с ними едва ли не одного роста. Например, разница с Лукашенко составляет всего лишь 6 сантиметров. Хотя, исходя из озвученных выше цифр, разница должна составить до 15 сантиметров.
"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini, что может создавать такой эффект — обувь, ракурс, осанка или же другая причина.
ИИ отмечает интересную деталь — стоящий рядом Токаев также практически одного роста с Лукашенко на фото.
Плечи Лукашенко на фотографиях лишь незначительно выше плеч Путина. Большой разницы также не демонстрирует уровень глаз. Но в реальности глава Кремля едва ли доставал бы по носа или подбородка Лукашенко.
Gemini пишет, что есть несколько причин такому явлению:
- Обувь. На встречах Путин нередко использует специализированную обувь с массивной скрытой стелькой и небольшим внешним каблуком. Таким образом, его рост может стать больше на 5-8 см. Иногда это можно заметить по пропорциям его брюк, ведь часто они длинноваты и собираются складками.
- Ракурс и кадрирование. Пропорции могут сглаживать геометрия кадра и фокусное расстояние.
- Осанка. Лукашенко на фотографиях часто сутулится или широко расставляет ноги. А Путин наоборот — вытягивается, чтобы, вероятно, казаться выше.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин снова опозорился с именем президента Казахстана. Названы смешные варианты, которыми российский глава уже называл его раньше.