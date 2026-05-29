Не включая в розетку: как теперь модно использовать старые холодильники

Есть несколько причин, почему за границей технике дарят вторую жизнь

У украинцев довольно часто дома стоят без дела старые или поломанные холодильники, которые жалко выбросить. Однако европейцы нашли применение и для них.

"Телеграф" расскажет, как в Европе и не только модно использовать нерабочие или старые холодильники. Заметим, что этот метод подойдет для любой модели.

Главное условие – холодильник должен быть чистым. Ведь он может удачно заменить вертикальный шкаф или комору. Чтобы пользование холодильником таким способом было безопасным, нужно:

провести внутреннюю очистку от грязи и льда, если она есть;

отсоединить от сети;

использовать оригинальные полки и не перегружать их.

Старый холодильник хорошо подходит для хранения круп, макаронных изделий, сухофруктов и консервов. Однако, обратите внимание, что дверца должна быть немного открытой, чтобы не появлялась вонь.

Как использовать холодильник, если он не работает

К тому же старые холодильники можно интересно и хорошо оформить, сделав изюминкой кухни. Особенно если говорить о классических моделях, которым более 30-40 лет.

Почему старые холодильники все меньше выбрасывают

Одна из причин – оптимизация ресурсов без лишних затрат. То есть, если на кухне не хватает шкафа, а есть неработающий холодильник, легче и дешевле сделать из него шкаф. Кроме того, за границей люди достаточно тщательно относятся к загрязнению территории и чрезмерному потреблению.

Что делать с поломанным холодильником

Еще одной причиной может быть возможность создать уникальный дизайн, ведь фактически холодильник можно выкрасить в любой цвет и добавить декор. К слову, старый холодильник может служить не только на кухне, некоторые хранят в нем инструменты в гараже и т.д.

