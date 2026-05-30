В субботу перед Троицей можно молиться о самоубийцах? Где правда, а где миф

Священник рассказал, почему к душам этих людей относятся с осторожностью

Многие верующие считают, что в субботу накануне Троицы можно молиться о душах самоубийц. Однако Церковь на этот счет имеет четкий ответ.

Об этом "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ о.Тарас Видюк. По его словам, в Троицкую субботу действительно особенно молятся за всех усопших.

Отвечая на вопрос, можно ли в этот день молиться за самоубийц, священник говорит: "Это скорее народное представление, которое со временем стало очень популярным. Церковь действительно особенно молится в этот день за всех усопших, но это не означает, что существует какой-то "единый день", когда разрешено официальное поминовение тех, кто добровольно лишил себя жизни. Православная Церковь всегда очень осторожно относилась к самоубийству, ибо жизнь есть дар Божий, и сознательное его отвержение считается тяжким грехом".

Видюк добавляет, что именно поэтому обычно не совершается церковное поминовение самоубийц так, как за других умерших. Однако Церковь не запрещает родным молиться за таких людей частно — дома, со слезами, милосердием и надеждой на безграничное Божье милосердие.

"Ведь только Господь знает всю боль, состояние души и обстоятельства человека в последний момент его жизни. Поэтому опасной ошибкой является мысль, будто в Троицкую субботу автоматически "открывается возможность" церковного поминания самоубийц. Не магический день спасает человека, а милость Бога. И христианину важно не искать обходные традиции, а с доверием к Богу молиться за каждую страждущую душу и помнить о ценности человеческой жизни", — резюмирует священник.

