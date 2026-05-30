У суботу перед Трійцею можна молитися за самогубців? Де правда, а де міф

Священник розповів, чому до душ цих людей ставляться з обережністю

Чимало вірян вважають, що у суботу напередодні Трійці можна молитися за душі самогубців. Однак Церква щодо цього має чітку відповідь.

Про це "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк. За його словами, у Троїцьку суботу дійсно особливо моляться за всіх спочилих.

Відповідаючи на питання, чи можна у цей день молитись за самогубців, священник каже: "Це радше народне уявлення, яке з часом стало дуже популярним. Церква справді особливо молиться цього дня за всіх спочилих, але це не означає, що існує якийсь "єдиний день", коли дозволено офіційне поминання тих, хто добровільно позбавив себе життя. Православна Церква завжди дуже обережно ставилася до теми самогубства, бо життя є даром Божим, і свідоме його відкинення вважається тяжким гріхом".

Видюк додає, що саме через це зазвичай не звершується церковне поминання самогубців так, як за інших померлих. Проте Церква не забороняє рідним молитися за таких людей приватно — вдома, зі сльозами, милосердям і надією на безмежне Боже милосердя.

"Адже тільки Господь знає весь біль, стан душі та обставини людини в останню мить її життя. Тому небезпечною помилкою є думка, ніби в Троїцьку суботу автоматично "відкривається можливість" церковного поминання самогубців. Не магічний день спасає людину, а милість Божа. І християнину важливо не шукати обхідних традицій, а з довірою до Бога молитися за кожну стражденну душу та пам’ятати про цінність людського життя", — резюмує священник.

