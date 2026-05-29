Поминальная суббота 30 мая. Что нельзя делать накануне Троицы

В эту субботу христиане восточного обряда будут готовиться к празднику Святой Троицы — Пятидесятнице. В 2026 году Троицкая родительская суббота приходится на 30 мая. Этот день верующие посвящают особой молитве, духовным размышлениям и покаянию, чтобы с чистым сердцем встретить сошествие Святого Духа.

В поминальный день люди традиционно приходят в церковь, чтобы помолиться за умерших близких и заказать поминальную службу. В храмах в этот день проходят литургии и молитвы за усопших. После посещения церкви принято навещать могилы родных, друзей или знакомых, зажигая свечу в память о них.

Что нельзя делать 30 мая

Накануне Троицы рекомендуется отказаться от мясных блюд и шумных развлечений. В этот день важно избегать ссор, конфликтов и любых выяснений отношений. Также в Троицкую субботу существуют и другие запреты:

Оставлять еду и алкоголь на могилах (церковь призывает раздавать продукты нуждающимся как милостыню).

Поминать людей с обидой, злостью или вспоминать их плохие поступки.

Венчаться и проводить свадебные торжества.

Уходить в глубокое уныние и безутешный плач (христианское поминовение должно быть наполнено надеждой).

Заниматься тяжелым физическим трудом и работой в огороде, если это заменяет поход в храм и молитву.

Отказывать в помощи или милостыне тем, кто об этом просит.

