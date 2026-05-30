Название Varus имеет скрытый смысл. Это больше, чем просто слово

Елена Руденко
Новость обновлена 30 мая 2026, 09:23
Сеть поглотила несколько других брендов

Сеть супермаркетов Varus получила название в честь своих основателей. Использовали первые буквы имен Валерия Киптика и Руслана Шостака ("ВА" + "РУС").

Об этом рассказывает ABiznes.com.ua. От "магазинов у дома" Varus эволюционировал до большого бренда с доставкой.

Первый супермаркет открылся в Днепре в 2003 году. Компания расширялась преимущественно по центральным и восточным регионам Украины.

В 2014 году под Varus переформатировали часть магазинов российской сети "Перекресток". Это дало новый толчок и значительно увеличило присутствие на рынке. Также сеть "поглотила" несколько других брендов, таких как: "Брусничка", "Цент", Billa и Rainford.

В последующие годы количество магазинов превысило сотню. Начали развиваться новые форматы, в частности онлайн-продажи и dark store (розничный магазин-склад без покупателей в зале, предназначенный исключительно для обработки и упаковки онлайн-заказов).

Владельцы экспериментировали с новыми технологиями, в том числе оплатой криптовалютой. Varus делает ставку на быстроту обслуживания и доступность товаров.

Как рассказывал "Телеграф", новое мороженое у Varus стало хитом в Theards. Вместо традиционного десерта там продают замороженное манго.

