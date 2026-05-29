Гороскоп на 30 мая по Таро: поворот судьбы у Близнецов, крушение иллюзий у Стрельцов

Отличное время для неожиданных путешествий и новых увлечений

"Телеграф" составил гороскоп на завтра, 30 мая, по картам Таро. Этот день принесет неизбежные перемены, глубокие внутренние озарения и крушение старых иллюзий, открывая перед каждым знаком Зодиака чистый лист для построения нового будущего.

♈ Овен (Маг)

Суббота раскроет ваш внутренний потенциал и подарит абсолютную уверенность в своих силах. Все инструменты для достижения успеха уже находятся в ваших руках. Действуйте активно, проявляйте инициативу и смело воплощайте задуманное в жизнь.

♉ Телец (Императрица)

Этот день наполнен гармонией, уютом и созидательной энергией плодородия. Посвятите время общению с природой, заботе о близких или творчеству. Любые начинания, заложенные завтра, принесут прекрасные и стабильные результаты.

♊ Близнецы (Колесо Фортуны)

Суббота принесет неожиданные повороты судьбы и стремительную смену привычных декораций. Не пытайтесь сопротивляться обстоятельствам, просто доверьтесь текущему жизненному потоку. Ловите удачные случайности, ведь фортуна полностью на вашей стороне.

♋ Рак (Сила)

День потребует от вас мягкой стойкости, терпения и полного самообладания. Вы сможете преодолеть любые трудности не грубой силой, а дипломатией и великодушием. Укротите свои внутренние страсти, и вы обретете невероятный контроль над ситуацией.

♌ Лев (Император)

Суббота заставит вас взять на себя ответственность и навести жесткий порядок в делах. Проявите лидерские качества, дисциплину и умение стратегически мыслить. Ваша авторитетная позиция поможет защитить личные границы и укрепить влияние.

♍ Дева (Суд)

День знаменует период важного пробуждения, освобождения от прошлого и возрождения. Вы сможете принять судьбоносное решение, которое изменит привычный порядок вещей. Оставьте старые обиды позади и уверенно сделайте шаг в новую жизнь.

♎ Весы (Шут)

Суббота откроет перед вами чистый лист и подарит пьянящее чувство свободы. Прекрасное время для спонтанных поездок, новых увлечений и легкого отношения к жизни. Доверьтесь миру как ребенок, но не забывайте о разумной осторожности.

♏ Скорпион (Повешенный)

День потребует от вас временной остановки и смены привычного взгляда на вещи. Если дела застопорились, не пытайтесь пробить стену лбом — посмотрите на ситуацию под другим углом. Эта вынужденная пауза необходима для переосмысления важных жизненных приоритетов.

♐ Стрелец (Башня)

Суббота может принести внезапное крушение старых иллюзий или резкие перемены планов. Не держитесь за то, что разрушается, ведь это освобождает место для нового фундамента. Встряска поможет вам сбросить балласт и увидеть истинное положение дел.

♑ Козерог (Мир)

Вас ждет день гармонии, триумфального завершения важных дел и обретения целостности. Все кусочки пазла наконец сойдутся в единую счастливую картину. Вы почувствуете искреннее удовлетворение от проделанной работы и единение с миром.

♒ Водолей (Верховная Жрица)

Суббота наполнена мистикой, тайнами и требует глубокого погружения в подсознание. Не спешите с активными действиями, займите позицию чуткого стороннего наблюдателя. Доверяйте своим вещим снам, предчувствиям и скрытым знакам судьбы.

♓ Рыбы (Дьявол)

День несет в себе сильные искушения или материальные зависимости. Будьте осторожны с финансами и не поддавайтесь на сомнительные авантюры. Проявите твердость характера, чтобы не потерять контроль над ситуацией.