Вместо хрущевок в Днепре построят новые дома. Где они будут (документ)

В областном центре определили масштабные зоны под реконструкцию

В Днепре по состоянию на 2026 год более 500 хрущевок, одна из них официально признана аварийной, а масштабная реновация устаревшего жилья пока остается на уровне градостроительных планов. В мэрии сообщили, что для предстоящей реконструкции и нового жилищного строительства определены несколько территорий общей площадью более 170 гектаров, однако конкретных сроков начала работ и необходимого финансирования городские власти не назвали.

Вопрос "Телеграфа" к чиновникам

Чтобы выяснить реальное состояние подготовки к реновации хрущевок, "Телеграф" направил официальный запрос в Днепровский городской совет.

Нас интересовали шесть конкретных вопросов:

Сколько хрущевок насчитывается в Днепре (сколько жителей живет в них)? Сколько хрущевок пригодны для реновации (капитальной замены коммуникаций, утепления, возможного повышения этажности и оборудования лифтами)? Сколько хрущевок находятся в аварийном состоянии и должны быть снесены? Какие микрорайоны города определены как первоочередные для реновации или сноса аварийных хрущевок и сооружения на их месте новых домов? Когда может начаться реновация или снос хрущевок? Какая сумма средств требуется на это?

Что ответили в мэрии

В ответе на запрос "Телеграфа" сообщили, что, по информации Коммунального предприятия "ЖИЛСЕРВИС-5" Днепровского городского совета, в управлении этого предприятия по состоянию на 28.04.2026 находится 505 многоквартирных жилых домов и 1 — аварийный (хрущевка).

"Учитывая выводы судебных решений о деятельности решений городского совета об утверждении градостроительной документации на местном уровне, в настоящее время действует генеральный план развития города Днепра, утвержденный решением городского совета от 20.09.2017 № 82/24", – говорится в письме.

Также в мэрии отметили, что в данном проекте запланировано проведение реконструкции в районах многоквартирной жилой застройки устаревших серий. Эти предложения базируются на ранее выполненных детальных планах территорий, которые предусматривают четыре участка, площадью 172,2 га, размещение 1 430 тыс. кв. м жилья.

"Эти участки, кроме участков: просп. Александра Поля — ул. Городского Леса — ул. Леонида Стромцова — ул. Независимости, отнесены к составу резервных", — сообщается в документе.

Площадки резерва под размещение многоквартирного строительства: "Старый Клочко" (ДПТ), ул. Осенняя — ул. Байкальская — просп. Петра Калнышевского (ДПТ), р. Шиянка, просп. Богдана Хмельницкого – ул. Василия Слипака – ул. Матросская (ДПТ).

Приблизительное расположение районов, выделенных под реконструкцию. Инфографика: "Телеграф"

Днепровский горсовет отказался предоставить изданию информацию о сумме средств, необходимых для таких работ, ссылаясь на действие военного положения в Украине.

Будут ли сносить в Украине хрущевки и сталинки?

Ранее народный депутат Елена Шуляк в эфире День.LIVE говорила, что к началу полномасштабного российского вторжения Украина уже приблизилась к решению вопроса на законодательном уровне. Соответствующий закон уже принят в первом чтении, однако все еще нуждается в доработке.

Она объяснила, что вопрос устаревшего жилья остается чувствительным, ведь для сноса старых домов требуется согласие значительной части жильцов. Этот момент, как правило, чаще всего блокирует весь процесс. Даже при условии, что многие поддержат идею, несколько несогласных могут притормозить решение.

"Основной вопрос – кто будет принимать решение… что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет новая", — отметила нардеп.

При этом снос домов не рассматривается как универсальный сценарий. Его применяют в тех случаях, когда здание находится в аварийном состоянии или непригодно для проживания. В других случаях предпочтение отдается обновлению дома, поскольку новое строительство потребует значительно больше ресурсов.

Реконструкция также имеет свои сложности — она предусматривает временное отселение жителей, нуждающееся в значительных ресурсах и организации.

Устаревший жилищный фонд Украины. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Что не так с хрущевками?

В холодные зимы, когда к тому же могут быть перебои с отоплением, дома следует рассматривать и в этом ключе. Самыми опасными для проживания при отключениях тепла оказались как раз панельные пятиэтажки, известные как хрущевки. Они построены еще при Никите Хрущеве из готовых бетонных плит и промерзают молниеносно.

Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг", в комментарии "Телеграфу" объяснил масштабы проблемы:

"Первыми замерзнут дома — так называемые хрущевки или "панельки". Там промерзание буквально происходит за часы. 36 часов — и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то там уже зависит от ветра".

По его словам, после этого температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.

