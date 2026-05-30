Польша - Украина: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч, ИИ колеблется

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита противостояния

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины по футболу сыграет гостевой товарищеский поединок против команды Польши. Аналитики дали свой прогноз на игру. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Польша — Украина.

Что нужно знать

Польша принимает Украину

Букмекеры больше шансов на победу дают хозяевам

Искусственный интеллект ставит на ничью

По мнению букмекеров vbet, хозяева — небольшие фавориты поединка. Об этом сообщает "Телеграф".

На победу поляков аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,18. Триумф Сине-желтых оценивается коэффициентом 3,45. Добавим, что самым вероятным исходом встречи специалисты называют ничью со счетом 1:1 — коэффициент 4,75.

Искусственный интеллект Chat GPT считает, что встреча завершится либо вничью 1:1 либо победой Польши со счетом 2:1. Основными преимуществами поляков ИИ называет домашнее поле, более сыгранный костяк состава и победы в очных матчах (поляки выиграли 3 последних очных противостояний с украинцами). ИИ отмечает, что украинские футболисты будут мотивированы из-за нового главного тренера, а также более активными в атаке, ведь над ними не висит груз ответственности за результат.

Редакция "Телеграфа" считает, что матч завершится со счетом 0:0 или 1:1.

Отметим, встреча Польша — Украина пройдет во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арена". Игру покажут в Украине по ТВ.

Напомним, в середине мая 2026 года итальянец Андреа Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Польша также провалила стыковой раунд и не попала на Мундиаль, проиграв шведам в финальном раунде квалификации.