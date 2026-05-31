Погромы, баррикады и толпы фанатов: как выглядит Париж после победы ПСЖ

Задержаны сотни участников беспорядков

Во Франции праздничные гуляния победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов с Арсеналом переросли в жесткие столкновения с полицией. Фанаты запускали в правоохранителей фейерверки, бросали в них палки и камни, поджигали припаркованные авто и громили кафе с магазинами.

Конфликты вспыхнули после того, как Арсенал вырвался вперед в серии пенальти. Порядка 20 000 человек вышли на проспект Елисейские поля и стали неуправляемо запускать фейерверки и сигнальные ракеты.

Как пишет Le Figaro, ссылаясь на источник в полиции, напряженная ситуация возникла в Париже, Гавре, Ажене и Монпелье.

Происшествия:

В Гавре сообщалось о многочисленных поджогах и стычках с правоохранителями.

В в Ажене, полиция применила слезоточивый газ. Два офицера получили ранения, а одного болельщика арестовали.

В Монпелье несколько сотен человек собрались на площади в центре города, где полицейские наблюдали за движением толпы. Были произведены несколько арестов.

В Дижоне несколько тысяч человек прошли маршем по улицам центра города. Среди них некоторые лица вызвали схожие инциденты, как в вышеуказанных городах.

У стадиона Парк де Пренс в Париже, домашней арены ПСЖ, собралось более тысячи фанатов. Они строили баррикады из уличных велосипедов и поджигали их. Кроме того, фанаты заблокировали Периферию — главную кольцевую дорогу вокруг Парижа. Стражам порядка пришлось применить силу, дабы восстановить движение транспорта.

В результате семь полицейских получили травмы, один из которых – серьезные, при падении в Ажене.

На улицах Франции в этот охраняли порядок 22 000 полицейских по случаю футбольного матча. В целом по всей стране задержали более 400 участников беспорядков.

Une fois encore, une fois de trop des images de violences partout en France après la victoire du PSG, Nice n’y échappe pas…



Il faut mettre une fois pour toute hors d’état de nuire ces barbares ! pic.twitter.com/yeJUMYp1tm — Eric Ciotti (@eciotti) May 30, 2026

30.05.2026, UCL final Budapest🇭🇺, Paris SG🇫🇷 - Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, After goal PSG in Paris, click here for more: https://t.co/KkeUtux0b2



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/YRLVlQ5gsn — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 31, 2026

В Париже к матчу готовились заранее и довольно серьезно. Например, в некоторых магазинах и заведениях витрины закрывали решетками, защитными экранами и сетками на тот случай, если в городе возникнут массовые беспорядки.

Отметим, что матч проводился 30 мая в Будапеште (Венгрия). Основное и дополнительное время матча между ПСЖ и "Арсеналом" завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти "ПСЖ" оказались сильнее — 4:3.

Матч ПСЖ - Арсенал. Скриншот: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сеть разразилась гневом из-за украинцев на концерте белоруса-молчуна.