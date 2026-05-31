Погромы, баррикады и толпы фанатов: как выглядит Париж после победы ПСЖ

Анастасия Мокрик
Стычки в Париже. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Задержаны сотни участников беспорядков

Во Франции праздничные гуляния победы футбольного клуба Пари Сен-Жермен в финале Лиги чемпионов с Арсеналом переросли в жесткие столкновения с полицией. Фанаты запускали в правоохранителей фейерверки, бросали в них палки и камни, поджигали припаркованные авто и громили кафе с магазинами.

Конфликты вспыхнули после того, как Арсенал вырвался вперед в серии пенальти. Порядка 20 000 человек вышли на проспект Елисейские поля и стали неуправляемо запускать фейерверки и сигнальные ракеты.

Как пишет Le Figaro, ссылаясь на источник в полиции, напряженная ситуация возникла в Париже, Гавре, Ажене и Монпелье.

Происшествия:

  • В Гавре сообщалось о многочисленных поджогах и стычках с правоохранителями.
  • В в Ажене, полиция применила слезоточивый газ. Два офицера получили ранения, а одного болельщика арестовали.
  • В Монпелье несколько сотен человек собрались на площади в центре города, где полицейские наблюдали за движением толпы. Были произведены несколько арестов.
  • В Дижоне несколько тысяч человек прошли маршем по улицам центра города. Среди них некоторые лица вызвали схожие инциденты, как в вышеуказанных городах.
  • У стадиона Парк де Пренс в Париже, домашней арены ПСЖ, собралось более тысячи фанатов. Они строили баррикады из уличных велосипедов и поджигали их. Кроме того, фанаты заблокировали Периферию — главную кольцевую дорогу вокруг Парижа. Стражам порядка пришлось применить силу, дабы восстановить движение транспорта.

В результате семь полицейских получили травмы, один из которых – серьезные, при падении в Ажене.

На улицах Франции в этот охраняли порядок 22 000 полицейских по случаю футбольного матча. В целом по всей стране задержали более 400 участников беспорядков.

В Париже к матчу готовились заранее и довольно серьезно. Например, в некоторых магазинах и заведениях витрины закрывали решетками, защитными экранами и сетками на тот случай, если в городе возникнут массовые беспорядки.

Отметим, что матч проводился 30 мая в Будапеште (Венгрия). Основное и дополнительное время матча между ПСЖ и "Арсеналом" завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти "ПСЖ" оказались сильнее — 4:3.

Матч ПСЖ - Арсенал
Матч ПСЖ - Арсенал. Скриншот: "Телеграф"

