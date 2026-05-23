Что добавить в воду при варке картофеля, чтобы получилось вкуснее
Только один ингредиент в кастрюле — и картофель становится кремовым, как в ресторане
Картофель — один из самых распространенных продуктов в меню. Он доступен, сытен и сочетается почти со всем. Обычно его варят в кастрюле и добавляют к нему только соль. Но разница между обычным вареным картофелем и по-настоящему вкусным чаще всего кроется не в рецепте, а в мелкой детали на этапе приготовления.
Авторы венгерского сайта femcafe.hu поделились лайфхаком, который поможет приготовить вкуснейший картофель.
Что добавить в кастрюлю к картофелю
Картофель советуют варить в смеси воды и молока в равных пропорциях. Во время варки крахмал поглощает жидкость, и если в этой жидкости есть молоко, текстура становится значительно мягче и шелковистее. Тем самым молоко придает овощу сливочный привкус еще во время приготовления, а не тогда, когда к нему добавляется масло после приготовления.
Еще один простой прием – добавить один-два лавровых листа. Они не делают вкус резким, но придают блюду глубину.
Особенно хорошо этот метод работает для картофельного пюре. Благодаря молоку в жидкости уже не приходится добавлять большое количество сливок и масла. Отваренный в молоке картофель сам по себе получается кремовым и пластичным.
Как варить картофель в молоке
Ингредиенты
- 800 г картофеля
- 500 мл воды
- 500 мл молока
- 1–2 лавровых листа
- соль — по вкусу
- 30–40 г сливочного масла
Приготовление
- Картофель очистите и нарежьте на равные куски.
- Сложите картофель в кастрюлю, залейте смесью воды и молока в равных пропорциях.
- Добавьте лавровый лист и посолите жидкость.
- Доведите до кипения на среднем огне, убавьте нагрев и варите 20–25 минут до мягкости.
- Слейте жидкость, уберите лавровый лист. Добавьте сливочное масло и потолчите или оставьте кусочками.
Как и с чем подавать
Картофель, сваренный в молоке, можно подавать и как самостоятельный гарнир, и готовить из него пюре. В виде кусочков его хорошо подавать к запеченному мясу, тушеной курице или рыбе. Если же сделать пюре — оно одинаково хорошо подходит и к котлетам, и к мясной подливе, и просто с соленым огурцом.