Не выбрасывайте старую одежду: как леггинсы и джинсы спасут растения в саду
- Автор
-
- Дата публикации
-
Вторая жизнь для вещей
Старая одежда обычно сразу идет в мусорник или на тряпки. Однако в садоводстве ему можно дать вторую жизнь.
Некоторые простые вещи из изношенных тканей могут неожиданно стать очень полезными при уходе за растениями. Об этом написали в "thespruce".
Два полезных способа использования одежды в саду
Мягкие подвязки для растений
Эластичные вещи, такие как леггинсы или спортивная одежда, могут стать удобным материалом для подвязывания растений. Они мягкие, не травмируют стебли и хорошо держат форму, что делает их безопасной альтернативой обычным веревкам.
Удобные подкладки для работы в саду
Старые джинсы можно использовать повторно. Небольшие куски ткани подходят как защита для колен во время работы на земле, а более плотные отрезы можно превратить в простые садовые коврики или мягкие подкладки.
Такие простые решения позволяют уменьшить количество отходов и одновременно сделать работу в саду более комфортной и удобной.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как использовать старую и ненужную футболку с пользой.