Не выбрасывайте старую одежду: как леггинсы и джинсы спасут растения в саду

Вторая жизнь для вещей

Старая одежда обычно сразу идет в мусорник или на тряпки. Однако в садоводстве ему можно дать вторую жизнь.

Некоторые простые вещи из изношенных тканей могут неожиданно стать очень полезными при уходе за растениями. Об этом написали в "thespruce".

Два полезных способа использования одежды в саду

Мягкие подвязки для растений

Эластичные вещи, такие как леггинсы или спортивная одежда, могут стать удобным материалом для подвязывания растений. Они мягкие, не травмируют стебли и хорошо держат форму, что делает их безопасной альтернативой обычным веревкам.

Удобные подкладки для работы в саду

Старые джинсы можно использовать повторно. Небольшие куски ткани подходят как защита для колен во время работы на земле, а более плотные отрезы можно превратить в простые садовые коврики или мягкие подкладки.

Где можно применить старую одежду в саду, чтобы не выбрасывать ее в мусор. Фото: сгенерированное ИИ

Такие простые решения позволяют уменьшить количество отходов и одновременно сделать работу в саду более комфортной и удобной.

