Положите этот продукт у окна — и мухи будут исчезать из кухни: знаете ли вы этот лайфхак

С наступлением теплых дней во многих домах появляется знакомая проблема — мухи, которые залетают в помещение через открытые окна и быстро начинают донимать кухню, особенно рядом с едой.

Пока одни используют специальные спреи и ловушки, другие обращают внимание на более простые бытовые способы, основанные на естественных запахах, неприятных для насекомых. Об этом говорится на портале "dnevno.hr".

Одним из таких решений называют использование лимонной кожуры. Считается, что цитрусовые ароматы, в частности эфирные масла, содержащиеся в кожуре лимона (в частности, лимонен), могут действовать как естественный отпугиватель для некоторых насекомых, в том числе мух.

Как используют этот способ

Приверженцы метода советуют не выбрасывать лимонную кожуру после использования фрукта. Вместо этого ее предлагают:

нарезать или снять цедру с лимона;

оставить кожуру подсохнуть в течение нескольких часов;

разместить ее у окна или на подоконнике, особенно в местах, где чаще всего появляются мухи.

Дополнительно рекомендуют менять кожуру каждые несколько дней, поскольку аромат постепенно слабеет. В некоторых бытовых советах также упоминается сочетание лимонной шкурки с гвоздикой – считается, что ее запах может усиливать эффект отпугивания.

Что следует учитывать

Специалисты по бытовой гигиене обычно отмечают, что подобные методы могут иметь только вспомогательный эффект. Они способны уменьшить количество насекомых в определенной зоне, однако не являются полноценной заменой базовым мерам, таким как поддержание чистоты, хранение продуктов в закрытом виде и использование сеток на окнах.

Лимонная шкурка – это простой и доступный бытовой способ, который может частично помочь в борьбе с мухами в летний период. В то же время, его следует рассматривать скорее как дополнительный лайфхак, а не как универсальное решение проблемы.