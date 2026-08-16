Масштабные пожары и жертвы: все о ночной атаке баллистикой на Киев и другие города (фото)

Враг применил баллистические ракеты и беспилотники по нескольким регионам Украины

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В ночь на 16 августа Россия атаковала Киев, Днепропетровскую и Полтавскую области баллистикой и продолжает атаковать дронами. В Киеве известно о по меньшей мере двух пострадавших. В Кривом Роге погиб человек.

Киев

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки начались пожары на территории нежилой застройки в Оболонском и Голосеевском районах. В Оболонском — по двум адресам, возгорание началось после падения обломков. В местных группах сообщают, что горит рынок у метро Почайна. Чуть более двух недель назад здесь уже был пожар после российской атаки.

В ГСЧС уточнили данные о масштабном пожаре на рынке — известно о двух пострадавших. На другой локации Оболонского района из-за взрывной волны — не пожар, а "незначительное разрушение здания без возгорания". По третьему адресу в том же районе произошло попадание в нежилое здание.

Пожар в Оболонском районе/ГСЧС

Пожар на Почайной в Киеве

По сообщениям Воздушных сил и мониторинговых каналов, баллистические ракеты пускали из Брянска и Курска не только по Киеву, но и по Кременчугу и Кривому Рогу.

Кременчуг

Глава ОВА Полтавщины Виталий Дьяковнич подтвердил удар по Кременчугской громаде, однако пока неизвестно, пострадали ли люди. Местные телеграм-каналы публикуют фото пожара в городе после взрывов.

Кривой Рог

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город находился под комбинированной атакой баллистическими ракетами и беспилотниками. По его данным под атакой находились два промышленных предприятия города.

По данным начальника ОВА Днепропетровщины Александра Ганжи, в Кривом Роге погиб один человек и ранены шестеро в результате российской атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России под Москвой горит очередной хаб "Вайлдбериз". Карта, где уже были прилеты по русской логистике.